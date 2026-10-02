Giá cà phê hôm nay 2/10: Việt Nam bước vào niên vụ cà phê mới

Giá cà phê hôm nay ngày 2/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 93.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 800 đồng/kg, hiện ở mức 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 800 đồng/kg, hiện ở mức 93.200 - 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 800 đồng/kg, hiện ở mức 93.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo Reuters, Việt Nam đã chính thức bước vào niên vụ cà phê mới từ ngày 1/10. Tuy nhiên, các thương nhân nhận định lượng cà phê vụ mới khó được đưa ra thị trường với khối lượng lớn trước đầu tháng 11.

Theo một thương nhân tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê của vụ thu hoạch mới hiện chưa được xác định. Mặt bằng giá sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến sản xuất tại Brazil và điều kiện thời tiết tại Tây Nguyên trong thời gian tới.

Hiện điều kiện thời tiết tại các vùng trồng cà phê Tây Nguyên được đánh giá khá thuận lợi cho cây cà phê. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết trong tháng tới vẫn là yếu tố được thị trường theo dõi, nhất là trong bối cảnh hoạt động thu hoạch vụ mới đang bắt đầu.

Việc nguồn cung cà phê mới chưa được đưa ra thị trường với khối lượng lớn ngay từ đầu niên vụ có thể khiến nguồn cung Robusta từ Việt Nam trong ngắn hạn chưa tăng đáng kể. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ thu hoạch và bán hàng của nông dân tại Tây Nguyên, cùng với diễn biến nguồn cung từ Brazil, để xác định xu hướng giá cà phê trong những tuần tới.

Giá cà phê hôm nay ngày 2/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 3 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.448 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 19 USD/tấn, đạt 3.403 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2027 trên sàn giao dịch New York giảm 3,05 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 279,60 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 giảm 3,45 US cent/pound, đạt 276,40 US cent/pound.