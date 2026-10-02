Cần Thơ triển khai dự án GoRice, thúc đẩy sản xuất lúa thông minh với khí hậu

Nông dân sử dụng điện thoại thông minh trong mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: TTXVN

UBND thành phố Cần Thơ vừa triển khai Dự án GoRice nhằm nâng cao phúc lợi kinh tế, xã hội và môi trường cho người trồng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long thông qua các mô hình sản xuất bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án có tổng kinh phí 15 tỷ đồng (tương đương 788.975,38 CAD), được tài trợ hoàn toàn bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2026 đến tháng 12/2029 tại 7 xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ, gồm Hồ Đắc Kiện, Thuận Hòa, Đại Ngãi, Tân Thạnh, Gia Hòa, Nhu Gia và Thạnh Phú.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng, GoRice tập trung thúc đẩy các thực hành sản xuất lúa gạo bền vững, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm tác động đến môi trường và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của người sản xuất.

Một nội dung đáng chú ý của dự án là thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao năng lực lãnh đạo và khả năng tham gia ra quyết định của phụ nữ và người dân tộc thiểu số trong sản xuất nông nghiệp thông minh.

Trong khuôn khổ dự án, cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân sẽ được nâng cao năng lực áp dụng các kỹ thuật sản xuất lúa thông minh với khí hậu. Dự án đồng thời thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh, trong đó chú trọng xử lý rơm rạ, phụ phẩm trấu nhằm gia tăng giá trị, cải thiện thu nhập và mang lại lợi ích môi trường.

Người sản xuất, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, cũng được hỗ trợ nâng cao kỹ năng khởi nghiệp, quản lý tài chính hộ gia đình và tiếp cận các nguồn lực về vốn, vật tư, công cụ phục vụ sản xuất.

Dự án còn hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới, đồng thời tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong huy động nguồn lực cho ngành nông nghiệp và môi trường. Qua đó, Cần Thơ từng bước xây dựng kế hoạch dài hạn về sản xuất lúa gạo thông minh với khí hậu có lồng ghép giới.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm thành lập Ban Quản lý dự án GoRice để điều phối, tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Tổ chức Stichting Oxfam Novib tại Việt Nam (Oxfam), Viện Môi trường Nông nghiệp (IAE), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương để triển khai dự án.

Các nội dung phối hợp bao gồm chuyển giao kỹ thuật sản xuất, thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) kết quả giảm phát thải, đồng thời thúc đẩy kết nối thị trường và tiêu thụ các sản phẩm lúa gạo phát thải thấp.