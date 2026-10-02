9 tháng đầu năm, EVNGENCO1 sản xuất hơn 28 tỷ kWh

Sản xuất điện đáp ứng yêu cầu huy động

Trong 9 tháng đầu năm 2026, EVNGENCO1 triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu phụ tải hệ thống điện tiếp tục tăng, yêu cầu huy động các nguồn điện ở mức cao. EVNGENCO1 đã chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm sản xuất điện, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Lũy kế 9 tháng, Tổng công ty sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện, tương đương khoảng 75% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 với 917 triệu kWh, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Trong 9 tháng đầu năm, công tác đầu tư xây dựng được EVNGENCO1 tập trung triển khai theo kế hoạch, với giá trị giải ngân hơn 4.224 tỷ đồng; đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện; đồng thời triển khai các bước tiếp theo đối với dự án xử lý khí thải Duyên Hải 1 và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án Duyên Hải 3, Nghi Sơn 1.

Công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 9 tháng đầu năm, EVNGENCO1 triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sáng kiến và ứng dụng các giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành; hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công cụ, nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 tiếp tục quan tâm chăm lo người lao động, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong 9 tháng đầu năm, EVNGENCO1 triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí khoảng 13,9 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học, nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai, tri ân và hỗ trợ địa phương.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2026, chủ động chuẩn bị cho năm 2027

Trong quý IV năm 2026, EVNGENCO1 đặt kế hoạch sản xuất 9,2 tỷ kWh điện, tiếp tục tập trung bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026; đồng thời tăng cường kiểm soát kỷ luật vận hành, chất lượng thiết bị, nhiên liệu và công tác sửa chữa, bảo dưỡng; chủ động điều tiết nguồn nước tại các nhà máy thủy điện, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về nhiên liệu cho mùa khô năm 2027.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, xử lý các tồn tại, vướng mắc và bảo đảm các mốc công việc đề ra; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo kế hoạch, trong đó hoàn thiện các nhiệm vụ sáng kiến năm 2026, triển khai quy định về phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo, mô hình ngôn ngữ lớn và hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp.

Tổng giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng xác định nhiệm vụ trọng tâm của Quý IV là nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2026, yêu cầu toàn Tổng công ty tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sửa chữa, cải thiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và hiệu quả vận hành. Ông Đăng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, xử lý các tồn tại, vướng mắc, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Trao quyết định, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý tại các đơn vị thuộc EVNGENCO1

Cũng tại Hội nghị, Tổng công ty Phát điện 1 đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Hoàng Thương, Phó Trưởng ban Kỹ thuật và An toàn Tổng công ty Phát điện 1, được luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí; ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án EVNGENCO1. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2026. Việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành tại các đơn vị.

(Nguồn: EVNGENCO1)