Một ngân hàng lớn dự đoán giá vàng có thể giảm về dưới 4.000 USD/ounce trong năm nay

Trong tuần này, giá vàng đã liên tục diễn biến giằng co. Sau khi tăng nhẹ trong phiên hôm qua, sáng nay, kim loại quý lại quay đầu giảm tới 800 nghìn đồng mỗi lượng. Theo đó, vàng SJC được niêm yết đầu giờ sáng tại 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 các thương hiệu đang có giá giao dịch khác nhau. Cụ thể, nhẫn SJC140,0 – 143,0 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và nhẫn DOJI cùng mức giá 139,8 -143,8 triệu đồng/lượng…

Trên thế giới, phiên giao dịch ngày 1/10 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay đã tăng 20,4 USD mỗi ounce, chốt phiên tại 4.176,5 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý này đã đánh mất toàn bộ mức tăng này khi bước sang phiên châu Á. Tính đến 9h45 sáng theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay đã giảm hơn 21 USD mỗi ounce và giao dịch trên vùng 4.155 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu nhiều áp lực

Trong hai năm qua, các nhà phân tích hàng hóa tại Bank of America là một trong những người lạc quan nhất trên thị trường. Họ là những người đầu tiên dự báo giá dầu ở mức 5.000 đô la một ounce; tuy nhiên, niềm tin lạc quan của họ đang giảm dần khi giá năng lượng tăng cao tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Diễn biến ngắn hạn của giá vàng nhìn chung đang trong trạng thái tiêu cực khi vàng phải chống chọi với hàng loạt áp lực, gồm giá dầu tăng, kỳ vọng tăng lãi suất và trái phiếu kho bạc Mỹ cao. Trong vòng 7 phiên gần nhất, kim loại quý này đã giảm khoảng gần 120 USD mỗi ounce.

Đáng nói, về lâu dài hơn, nhiều nhận định cũng không còn duy trì được góc nhìn tích cực.

Trong báo cáo triển vọng kim loại quý mới nhất của Ngân hàng Bank of America (BofA), các nhà phân tích cho biết họ vẫn duy trì dự báo lạc quan cho năm 2027, nhưng cũng nói thêm rằng triển vọng này không phải là không có rủi ro.

“Nếu giá dầu tăng vọt lên 150 USD/thùng do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, điều mà chúng tôi không dự đoán trong kịch bản cơ bản, thì chúng tôi ước tính giá vàng trung bình sẽ đạt 3.500 USD/ounce vào năm 2027. Do đó, chiến tranh Iran vẫn là trở ngại chính”, các nhà phân tích cho biết.

Trong khi đó, ngân hàng này cho biết họ dự báo giá vàng sẽ giảm xuống còn 3.750 USD/ounce trong quý IV năm nay do giá năng lượng vẫn ở mức cao. Các nhà phân tích cho rằng vị thế thị trường hiện tại tiềm ẩn rủi ro lớn nhất đối với vàng trong bối cảnh bất ổn hiện nay.

“Mặc dù giá đang chịu áp lực, các nhà đầu tư và nhà giao dịch cho đến nay vẫn xem nhẹ một số khó khăn ngắn hạn, với nhiều người kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại trong tương lai. Chúng tôi tin rằng đây là một trạng thái cân bằng khá mong manh về tâm lý. Do đó, nếu không có giải pháp cho cuộc xung đột ở Trung Đông, việc nhanh chóng điều chỉnh vị thế có thể khiến giá vàng giảm tương đối nhanh chóng”, các nhà phân tích cho biết.

Từ đầu năm đến nay, BofA đã cho biết giá vàng cao hơn phụ thuộc vào sự phục hồi nhu cầu đầu tư. Vào tháng Giêng, ngân hàng này cho biết nhu cầu đầu tư sẽ phải tăng 14% để giá vàng giữ ở mức khoảng 5.000 đô la một ounce.

Mặc dù nhu cầu đầu tư đã tăng lên và vẫn duy trì ổn định, tuy nhiên BofA cho biết nhu cầu này vẫn chỉ hỗ trợ mức giá khoảng 4.000 USD/ounce và việc tăng tốc nhu cầu trong bối cảnh chiến tranh Iran vẫn căng thẳng là không khả thi.

Ngân hàng BofA cũng lưu ý rằng cuộc chiến tranh Iran đặt ra một rủi ro khác đối với vàng ngoài nỗi lo lạm phát. Nguy cơ giá năng lượng tăng cao có thể buộc các ngân hàng trung ương phải bán vàng để hỗ trợ nền kinh tế và tiền tệ của họ, tương tự như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến. Các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Thổ Nhĩ Kỳ, đã bán khoảng 60 tấn vàng trong quý thứ hai.