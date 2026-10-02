Làng nuôi con 'siêu đẻ' thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm

Thu tiền tỷ từ nuôi con “siêu đẻ”

Tại xóm 1 Thọ Trường, xã Bình Minh (Nghệ An), nghề nuôi ốc bươu đen đã vượt khỏi quy mô nông hộ nhỏ lẻ để trở thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Bước ngoặt chuyên nghiệp hóa bắt đầu từ tháng 7/2026 khi địa phương thành lập Hợp tác xã nuôi trồng, chế biến và kinh doanh ốc bươu đen Bình Minh với 72 hộ thành viên trên diện tích 25 ha. Đây là mắt xích then chốt giúp tổ chức lại sản xuất, liên kết chặt chẽ các hộ dân theo chuỗi giá trị khép kín từ khâu nuôi trồng đến tiêu thụ.

Khởi nguồn từ một vài mô hình thử nghiệm năm 2017, trải qua không ít thăng trầm vì dịch bệnh, con ốc bản địa tại đây đã từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế và định hình rõ nét một vùng nguyên liệu quy mô lớn.

Mô hình nuôi ốc bươu đen tập trung tại HTX Bình Minh. Ảnh: Kim Long

Là một trong những hộ tiên phong nuôi con “siêu đẻ”, anh Trần Quý Bảo (45 tuổi) cho biết ốc bươu đen vốn là giống loài bản địa, có sức đề kháng tự nhiên tốt nhưng đòi hỏi môi trường sống phải mô phỏng gần như tuyệt đối với môi trường hoang dã. Chính vì vậy, thiết kế ao nuôi tại trang trại của anh luôn tuân thủ quy tắc “thủy thế” nghiêm ngặt.

Theo đó, lòng ao được múc sâu ở khu vực giữa để ốc tránh nắng, trong khi rìa bờ lại giữ độ cạn vừa phải. Trên bờ ao, anh trồng thêm các loại cây xanh bóng mát, vừa tạo nơi trú ngụ lý tưởng, vừa làm bãi đáp tự nhiên giúp ốc dễ dàng bò lên bờ đẻ trứng vào mùa sinh sản.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ nuôi ốc bươu đen nên nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi những thửa ruộng kém hiệu quả sang nuôi ốc. Ảnh: Kim Long

Cũng theo chia sẻ của anh Bảo, nguồn thức ăn cho ốc vô cùng dễ kiếm và tiết kiệm. Người nuôi tận dụng các loại rau, củ, lá cây có sẵn trong vườn nhà như: bí đỏ, lá sắn, lá khoai, đu đủ... băm nhỏ thả xuống ao giúp đàn ốc phát triển khỏe mạnh.

Từ diện tích thử nghiệm nhỏ lẻ ban đầu, đến nay, mô hình của anh Bảo đã được mở rộng lên tới 3,5 héc-ta. Những con ốc bươu đã mang lại nguồn lợi nhuận ổn định từ 3 - 4 tỷ đồng mỗi năm cho gia đình anh.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình này, nhiều người trẻ cũng lấn sân sang nuôi ốc bươu đen. Cuối năm 2025, anh Nguyễn Đình Vương (37 tuổi) quyết định cải tạo 6 sào ruộng để nuôi ốc. Anh đầu tư khoảng 200 triệu đồng để cải tạo đất ruộng. Thay vì làm ao lớn, anh chia nhỏ mặt nước thành các ao độc lập rộng từ 140 - 180m² để dễ dàng điều tiết nguồn nước và theo dõi dịch bệnh. Anh Vương còn dựng thêm lán trại sát bờ làm nơi phân loại, đóng gói ốc chuyên nghiệp sau thu hoạch.

Không chỉ dừng lại ở việc nuôi ốc thương phẩm, anh Vương còn chủ động học hỏi kỹ thuật tự chủ nguồn giống. Ốc trứng được anh cẩn thận chọn lọc, đặt mua từ các tỉnh phía Nam mang về tự ấp nở. Nhờ việc chăm sóc tỉ mỉ đã chuẩn hóa nguồn ốc giống khỏe mạnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương trước khi thả xuống ao nuôi.

Nguồn thức ăn loài ốc bươu đen dễ kiếm và rẻ giúp người nuôi tiết kiệm chi phí. Ảnh: Kim Long

Nhờ đặc tính sinh sản mạnh mẽ của loài ốc “siêu đẻ”, anh dự tính sau vụ nuôi đầu tiên sẽ giữ lại những con bố mẹ khỏe mạnh để tự nhân giống cho các vụ tiếp theo. Giải pháp khép kín này vừa giúp anh chủ động nguồn giống, vừa cắt giảm tối đa chi phí đầu vào, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ở vụ thu hoạch đầu tiên, gia đình anh đã thu được 11 tấn ốc, doanh thu khoảng 500 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, anh thu lãi khoảng 100 triệu đồng và cơ bản thu hồi được khoản vốn đầu tư ban đầu. Sắp tới, anh dự định sẽ mở rộng thêm diện tích để nuôi loài ốc này.

Phát huy sức mạnh từ sự đoàn kết của nông dân

Nhờ thị trường tiêu thụ rộng mở, đầu ra của ốc bươu đen Bình Minh luôn giữ được mức giá cao và ổn định. Hiện giá ốc thương phẩm dao động quanh mức 65.000 đồng/kg, có thời điểm khan hàng chạm ngưỡng 100.000 đồng/kg.

Theo ông Lê Văn Giang, Giám đốc HTX nuôi trồng, chế biến và kinh doanh ốc bươu đen Bình Minh, chìa khóa quyết định thành bại của mô hình nằm ở việc kiểm soát nguồn nước. Ốc bươu đen là loài thủy sản bản địa khá nhạy cảm, đòi hỏi môi trường ao nuôi phải thực sự trong sạch và nguồn nước cần được lưu thông tuần hoàn thường xuyên.

Loại ốc bươu đen có đặc tính "siêu đẻ" nên giúp người dân giảm được chi phí giống. Ảnh: Kim Long

Nhằm tháo gỡ nút thắt về nguồn nước, các hộ dân tại đây đã đồng lòng đóng góp khoảng 1 tỷ đồng để kiên cố hóa tuyến kênh mương dài hơn 1 km, dẫn nước ngọt trực tiếp từ sông Đào về tận ao nuôi. Việc chủ động hạ tầng thủy lợi không chỉ giải quyết triệt để bài toán môi trường sinh thái, mà còn tạo bệ phóng giúp nghề nuôi ốc phát triển ổn định, lâu dài.

Nhờ quy trình canh tác bài bản, nhiều nông hộ đã gặt hái thành công vượt trội. Đánh giá về hiệu quả của mô hình, ông Trần Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Bình Minh - khẳng định nghề nuôi ốc bươu đen tại xóm 1 Thọ Trường đang tạo ra bước đột phá với mức thu nhập bình quân 300 – 500 triệu đồng/sào, cao gấp nhiều lần so với canh tác lúa hay hoa màu truyền thống, thực sự trở thành đòn bẩy thoát nghèo bền vững cho địa phương.

Ốc bươu đen đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ảnh: Kim Long

Nhờ quy trình chăm sóc bài bản và chuyên nghiệp, tổng sản lượng ốc thương phẩm của HTX khoảng 400 tấn mỗi năm. Với giá bán bình quân ở mức 65.000 đồng/kg, vùng nuôi ốc bươu đen tập trung tại đây ước tính mang về tổng doanh thu trên 20 tỷ đồng mỗi năm.

Về định hướng tương lai, chính quyền địa phương đang đặt ra tầm nhìn dài hạn cho sản phẩm chủ lực này. Ngoài mở rộng mô hình, tăng sản lượng, địa phương sẽ tập trung củng cố hồ sơ để nâng hạng sản phẩm vốn hiện đã đạt OCOP 3 sao lên cấp độ cao hơn. Đồng thời, nỗ lực đưa thương hiệu này tiếp cận các sàn thương mại điện tử.