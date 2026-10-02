Giá tiêu hôm nay 2/10: Việt Nam chiếm 61% lượng nhập khẩu tiêu của Đức trong 7 tháng đầu năm

Giá tiêu hôm nay ngày 2/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.500 - 140.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 137.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 2/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 2/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.828 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.970 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.075 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), dẫn số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong tháng 7/2026, Đức nhập khẩu 2.531 tấn hồ tiêu, trị giá 19,9 triệu USD, tăng 5,4% về lượng và 3,1% về giá trị so với tháng 6. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu vẫn giảm 17,9%.

Việt Nam tiếp tục là nguồn cung lớn nhất cho thị trường Đức trong tháng 7 với 1.799 tấn, tăng 1,1% so với tháng trước nhưng giảm 16% so với cùng kỳ, chiếm 71,1% tổng lượng hồ tiêu Đức nhập khẩu. Brazil đứng thứ hai với 301 tấn, tăng 15,8% so với tháng 6 và giảm 6,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lượng nhập khẩu từ Indonesia và Sri Lanka lần lượt đạt 94 tấn và 86 tấn, đều tăng đáng kể so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, Đức nhập khẩu 16.061 tấn hồ tiêu, trị giá 129,6 triệu USD, giảm lần lượt 15,5% về lượng và 13,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam cung cấp 9.805 tấn, giảm 15,2%, chiếm 61% tổng lượng nhập khẩu. Brazil đạt 3.139 tấn, giảm 23,9%, chiếm 19,5%. Hai nguồn cung này chiếm tổng cộng 80,5% lượng hồ tiêu nhập khẩu của Đức.

Đáng chú ý, Sri Lanka vươn lên vị trí thứ ba với 545 tấn, tăng 18,5%. Ngược lại, nhập khẩu từ Ấn Độ và Indonesia giảm lần lượt 18,5% và 19,5%.

Số liệu cho thấy nhu cầu hồ tiêu của Đức đã cải thiện nhẹ trong tháng 7 nhưng chưa trở lại mức của năm trước. Việt Nam vẫn duy trì vị trí nguồn cung chủ đạo, song mức giảm trong 7 tháng cho thấy nhu cầu tại thị trường này vẫn đang chịu sức ép.