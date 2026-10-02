Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm

Thị trường Pháp mở ra cơ hội lớn cho hàng nông sản Việt Nam, đặc biệt từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đi vào thực thi. Pháp là thị trường được cho là có nhiều dư địa đối với nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, tính minh bạch, môi trường và pháp lý khi vào thị trường này.