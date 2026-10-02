Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm
Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, ngày 1-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thuận (TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.
Tại chương trình, người dân mang rác thải nhựa đã thu gom đến đổi lấy các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, khuyến khích người dân thu gom, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần xây dựng lối sống xanh, văn minh.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/doi-rac-thai-nhua-lay-nhu-yeu-pham-post358808.html