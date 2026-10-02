Xuất khẩu LNG của Mỹ tăng, châu Âu tiếp tục là thị trường lớn nhất

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Công ty Berkshire Hathaway Energy cho biết trong tháng 9 họ đã tạm dừng hoạt động của nhà máy xuất khẩu LNG Cove Point ở bang Maryland (Mỹ) khoảng ba tuần để thực hiện đợt bảo dưỡng định kỳ vào mùa thu. Theo dữ liệu sơ bộ từ công ty tài chính LSEG, xuất khẩu LNG của Mỹ đã tăng lên 10,9 triệu tấn trong tháng 9, tăng nhẹ so với 10,7 triệu tấn trong tháng 8.

Các nhà xuất khẩu đang tận dụng mức giá khí đốt toàn cầu cao và điều kiện vận hành được cải thiện tại khu vực duyên hải vịnh Mỹ - khu vực hiện có nhiệt độ giảm giúp hạn chế tác động do thời tiết nóng gay gắt, vốn từng ảnh hưởng đến sản lượng trong những tháng mùa hè.

Châu Âu tiếp tục là thị trường tiêu thụ LNG lớn nhất của Mỹ. Các nước trong khu vực này vẫn duy trì lượng nhập khẩu lớn nhằm bổ sung các kho dự trữ trước mùa sưởi ấm mùa đông, qua đó hỗ trợ giá và thu hút các lô hàng vốn có thể được chuyển đến châu Á và Mỹ Latinh.

Trong tháng 9, châu Âu nhập khẩu 5,91 triệu tấn LNG, tương đương 54% tổng lượng LNG xuất khẩu của Mỹ, tăng nhẹ so với mức 5,8 triệu tấn trong tháng 8, theo dữ liệu sơ bộ theo dõi tàu LNG của LSEG. Trong khi đó, châu Á tăng lượng mua LNG của Mỹ lên 2,84 triệu tấn, chiếm 26% tổng lượng xuất khẩu, từ mức 2,59 triệu tấn trong tháng 8, trong bối cảnh giá khí đốt tại châu lục này tăng vọt, khiến họ tìm đến các lô hàng LNG.

Giá khí đốt chuẩn Title Transfer Facility (TTF) của Hà Lan đạt mức trung bình 25,42 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) trong tháng 9, tăng từ 21,17 USD/mmBtu trong tháng 8, theo dữ liệu của LSEG. Điều này khiến giá khí đốt chuẩn tại châu Âu nhỉnh hơn một chút so với chỉ số Japan-Korea Marker (JKM), với mức trung bình 25,39 USD/mmBtu trong tháng 9, tăng so với khoảng 22 USD/mmBtu trong tháng 8.

Ai Cập tiếp tục là khách hàng nhập khẩu LNG của Mỹ với số lượng lớn trong tháng trước, nhập khẩu 0,68 triệu tấn, tương đương hơn 6% tổng lượng xuất khẩu của Mỹ.

Khu vực Mỹ Latinh nhập khẩu 0,53 triệu tấn LNG của Mỹ trong tháng 9, giảm mạnh so với 0,9 triệu tấn trong tháng 8. Mức giảm này diễn ra cùng thời điểm xuất khẩu LNG của Trinidad và Tobago tăng mạnh, đạt khoảng 1,1 triệu tấn trong tháng 9, mức xuất khẩu theo tháng cao nhất của nước này trong hơn hai năm.

Nguồn cung LNG gia tăng từ Trinidad và Tobago dường như đã thay thế một phần các lô hàng LNG của Mỹ vốn thường được đưa đến thị trường Mỹ Latinh, qua đó tạo điều kiện để nhiều LNG của Mỹ được chuyển sang các thị trường có giá cao hơn tại châu Âu và châu Á.

Trong khi đó, nhà xuất khẩu LNG mới nhất của Canada tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, với dự án LNG Canada xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn trong tháng 9. Toàn bộ các lô hàng này được giao tới các thị trường châu Á, cho thấy định hướng chiến lược của dự án khi nằm trên bờ biển Thái Bình Dương của Canada và có khả năng cung cấp LNG cho châu Á mà không cần đi qua kênh đào Panama.