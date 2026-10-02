Yến sào Khánh Hòa đưa nước yến Sanest, nước giải khát Sanna sang thị trường Úc.

Đây là lô hàng thứ 3 được Công ty Yến sào Khánh Hòa xuất khẩu sang Australia kể từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, lô hàng lần này đánh dấu lần đầu tiên các sản phẩm nước giải khát gồm chanh dây, rong biển và nước ion kiềm Sanna chính thức được đưa vào thị trường Australia.

Theo Công ty Yến sào Khánh Hòa, việc mở rộng danh mục sản phẩm xuất khẩu góp phần đa dạng hóa các dòng hàng được phân phối tại thị trường quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội để các sản phẩm mang thương hiệu Khánh Hòa tiếp cận người tiêu dùng nước ngoài.

Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần nước giải khát Sanna Khánh Hòa bên chuyến hàng chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Úc.

Tính đến hết tháng 8/2026, kim ngạch xuất khẩu của Yến sào Khánh Hòa đã vượt 1,2 triệu USD. Bên cạnh các thị trường truyền thống tại châu Á như Hồng Kông và Trung Quốc, doanh nghiệp còn xuất khẩu sản phẩm sang nhiều thị trường như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Đài Loan.

Việc duy trì hoạt động xuất khẩu tại nhiều thị trường cho thấy doanh nghiệp đang từng bước mở rộng mạng lưới phân phối quốc tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm tại những thị trường có yêu cầu cao.

Các lô hàng đã sẵn sàng xuất khẩu.

Cùng với việc mở rộng thị trường, hoạt động xuất khẩu cũng góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Yến sào Khánh Hòa và các đối tác quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp từng bước đưa các sản phẩm mang thương hiệu Yến sào Khánh Hòa và Sanna tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng toàn cầu.