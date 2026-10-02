Thống đốc Fed: AI là rủi ro lạm phát hàng đầu năm 2027

Bà Lisa Cook. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, tại một sự kiện do Fed chi nhánh New York tổ chức, bà Cook cho biết làn sóng xây dựng hạ tầng AI có thể đang tạo ra áp lực lạm phát khó có khả năng được giải quyết nhanh chóng. Bà cho rằng đây là một trong những yếu tố chính khiến bà lo ngại nhất hiện nay đối với năm 2027.

Hồi tháng trước, Fed đã quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, nhằm đưa lạm phát quay về mức mục tiêu 2% của Fed "kịp thời hơn". Theo thước đo mà Fed dùng để đặt mục tiêu, lạm phát đạt 3,4% trong tháng 8 và đã cao hơn mục tiêu trong hơn 5 năm rưỡi qua.

Bà Cook cho biết, bà tin rằng về dài hạn, AI sẽ thúc đẩy năng suất lao động. Đây là quan điểm mà nhiều thành viên Fed cùng chia sẻ. Tuy nhiên, bà lo ngại về thời điểm những lợi ích năng suất có thể giúp giảm lạm phát thực sự xuất hiện. Bà cũng lo ngại về việc các điểm nghẽn nguồn cung tiếp theo sẽ nằm ở đâu.

Bà cho biết các yếu tố địa chính trị, trong đó có xung đột tại Trung Đông, cũng có thể gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng.

Bà Cook cho biết theo quan điểm truyền thống trước đây, Fed thường có xu hướng "bỏ qua" các cú sốc nguồn cung, do chính sách tiền tệ thắt chặt hơn sẽ không tác động tới giá dầu hay chiến tranh, nhưng có thể làm chậm lại các kết quả về việc làm và sản lượng, điều mà Fed quan tâm nhiều hơn.

Tuy nhiên, bà cho biết hiện tại, "phản ứng tối ưu" có thể sẽ khác đi, tùy thuộc chẳng hạn vào những ngành nào chịu ảnh hưởng từ các cú sốc nguồn cung đó.