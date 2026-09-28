Để giảm nghèo bền vững

Đưa thông tin đến người dân

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là bài toán về nguồn lực kinh tế, mà còn là đánh thức nội lực và thay đổi tư duy trong mỗi người dân, xã Vĩnh Hoàng đã chọn cách đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền. Để giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động tìm cơ hội thoát nghèo, xã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, triển khai các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, cán bộ xã và đội ngũ tuyên truyền viên cộng đồng trực tiếp phổ biến chính sách, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Công tác tuyên truyền từng bước được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng hộ; chú trọng kể những câu chuyện người thật, việc thật ngay tại địa phương. Những mô hình kinh tế hiệu quả, những hộ gia đình mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia tổ hợp tác, tích cực học nghề hay ra ngoại tỉnh làm việc, mang lại thu nhập ổn định... được giới thiệu, nhân rộng.

Hệ thống truyền thanh cơ sở ở xã Vĩnh Hoàng thường xuyên chuyển tải các chủ trương, chính sách giảm nghèo đến từng khu dân cư - Ảnh: T.D

Ông Trần Văn Năm, Trưởng thôn Vĩnh Thái chia sẻ: Tuyên truyền công tác giảm nghèo được thôn gắn với việc rà soát, nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng hộ. Cán bộ thôn trực tiếp đến hộ gia đình để tìm hiểu nguyên nhân nghèo, khả năng lao động, điều kiện đất đai, nhu cầu vay vốn, học nghề, chuyển đổi sinh kế. Từ đó, việc tuyên truyền, vận động có trọng tâm, giúp người dân thấy rõ những cơ hội có thể tiếp cận và lựa chọn hướng đi phù hợp.

Nhờ sự đồng hành sát sao của ban cán sự thôn, tư duy và cách nghĩ của nhiều hộ gia đình đã có bước chuyển biến rõ rệt. Là một hộ cận nghèo tại địa phương, chị Trần Thị Phương cho biết, qua các buổi tuyên truyền, vận động của thôn, nhận thức về giảm nghèo của gia đình chị đã thay đổi. Bản thân chị đã biết nhìn nhận đúng những lợi thế về đất đai và sức lao động để chủ động tìm hướng phát triển kinh tế.

Được chính quyền quan tâm, trao "cần câu" thiết thực là 1 con bò giống từ nguồn lực hỗ trợ, cùng sự định hướng sát sao, gia đình chị Phương đã xác định hướng tập trung phát triển chăn nuôi, kết hợp trồng các loại cây nông nghiệp và cây nén đặc sản để lấy ngắn nuôi dài, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo trong năm 2026.

Khơi dậy ý chí tự lực vươn lên

Để công tác giảm nghèo đi vào chiều sâu, xã Vĩnh Hoàng xác định việc khơi dậy ý chí tự lực và xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại là nhiệm vụ then chốt. Địa phương luôn nhất quán quan điểm: Nguồn lực, chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ đóng vai trò là "đòn bẩy", chìa khóa quyết định sự thành công, bền vững vẫn nằm ở sự chủ động, nỗ lực của mỗi gia đình.

Tại thôn Vĩnh Thái, gia đình anh Nguyễn Văn Tiều là một minh chứng tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm. Qua các buổi thông tin, tuyên truyền về những mô hình sinh kế mới, anh Tiều đã chủ động tìm tòi, ấp ủ ý định làm giàu trên mảnh đất quê hương. Không quản ngại khó khăn, anh quyết định lặn lội đến xã Sen Ngư để tham quan, học hỏi mô hình nuôi cá lóc và ếch trong hồ bạt. Nhận thấy đây là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế, anh mạnh dạn vay vốn 400 triệu đồng để đầu tư xây dựng hệ thống hồ nuôi lót bạt. Trên tổng diện tích 1.000m² của gia đình, anh quy hoạch bài bản thành các ô bể, gồm 3 hồ nuôi ếch và 4 hồ nuôi cá lóc, mỗi hồ có diện tích 100m².

Để mô hình mang lại hiệu quả cao, anh Tiều chú trọng tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật từ khâu xây hồ, lót bạt đến thay nước hằng ngày nhằm bảo đảm môi trường sạch bệnh. Cùng với đó, anh tích cực học hỏi kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi. Với mỗi ao nuôi, anh thả khoảng 100 con giống/m2.

Nhờ chăm sóc tốt, con nuôi phát triển nhanh. Đối với ếch, chỉ sau 4 tháng nuôi là có thể xuất bán; cá lóc có thời gian nuôi dài hơn, từ 6-8 tháng, với giá bán dao động từ 40.000-50.000 đồng/kg. Đầu ra ổn định cùng quy trình chăn nuôi khoa học đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập khoảng 10-15 triệu đồng/tháng, qua đó giúp gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng Nguyễn Hữu Trường khẳng định, truyền thông giảm nghèo có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của người dân. Thông qua tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, từ đó chủ động lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ.

Toàn xã Vĩnh Hoàng còn 72 hộ nghèo, 109 hộ cận nghèo. Trong giai đoạn 2025-2026, từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã triển khai hỗ trợ người dân hơn 2.000 con gà và 36 con bò giống. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông gắn với hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách hỗ trợ nhà ở. Từ đó, phấn đấu tỉ lệ hộ nghèo toàn xã theo chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2026 còn 1,23%-1,33%, hộ cận nghèo còn 1,91%-2,13%.

Chặng đường giảm nghèo bền vững đòi hỏi sự bền bỉ, đồng lòng của toàn xã hội và sự tự chủ từ mỗi người dân. Phát huy vai trò của công tác truyền thông, lấy người dân làm trung tâm, xã Vĩnh Hoàng đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu giảm nghèo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.