Vì sao các chuỗi bán lẻ Nhật 'bành trướng' ở Việt Nam

Aeon đặt mục tiêu đến năm 2031 có 300 cửa hàng tại Việt Nam. Ảnh: Nikkei Asia.

Theo Nikkei Asia, Aeon đang đặt mục tiêu có 300 cửa hàng tại Việt Nam vào tháng 2/2031, trong khi FamilyMart cũng hướng tới mốc 300 cửa hàng chỉ tại Hà Nội vào năm tài chính 2031. FujiMart thì lên kế hoạch nâng số điểm bán lên 50 điểm trong vài năm tới.

Các chuỗi bán lẻ Nhật đang đẩy mạnh mở rộng tại Việt Nam trong bối cảnh Chính phủ chuẩn bị miễn Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) cho nhà đầu tư đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có cam kết bãi bỏ thủ tục này.

Quy định mới có hiệu lực từ 18/10. Nhật Bản thuộc nhóm được hưởng cơ chế này do là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo quy định trước đây, nhà bán lẻ nước ngoài có thể phải thực hiện ENT khi mở cơ sở bán lẻ thứ hai và các cơ sở tiếp theo. Thủ tục đánh giá một số yếu tố như tác động của cơ sở mới đến thị trường, các cơ sở bán lẻ hiện hữu và những điều kiện kinh tế - xã hội liên quan.

Aeon đang có kế hoạch mở rộng mạnh nhất trong nhóm các nhà bán lẻ Nhật Bản được đề cập.

Ông Daisuke Tezuka, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết việc miễn ENT đặc biệt quan trọng khi tập đoàn đang theo đuổi kế hoạch tăng gấp 3 quy mô hoạt động tại Việt Nam trong 5 năm tới.

Aeon đặt mục tiêu đạt 300 cửa hàng tại Việt Nam vào tháng 2/2031. Nếu tính theo tốc độ cần thiết để đạt mục tiêu này, doanh nghiệp sẽ phải mở trung bình 1 cửa hàng mới mỗi tuần.

Theo ông Tezuka, ENT từng là một trong những yếu tố khiến quá trình mở cửa hàng của Aeon chậm lại.

FamilyMart cũng đặt mục tiêu mở rộng nhanh chóng. Chuỗi cửa hàng tiện lợi này hướng tới mốc 300 điểm bán tại riêng Hà Nội vào năm tài chính 2031.

Trong khi đó, FujiMart, chuỗi siêu thị có cổ phần của tập đoàn thương mại Nhật Bản Sumitomo Corp, đặt mục tiêu đạt 50 cửa hàng tại Việt Nam trong vài năm tới.

Theo Nikkei Asia, các nhà bán lẻ Nhật Bản khác như Uniqlo cũng có thể có thêm dư địa để mở cửa hàng độc lập. Trước đây, một số doanh nghiệp lựa chọn đặt cửa hàng trong trung tâm thương mại nhằm duy trì quy mô phù hợp với các yêu cầu liên quan đến ENT.

Việc nới thủ tục diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Nhật ngày càng quan tâm đến nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam. Doanh số bán lẻ tại thị trường này tăng hơn 10%, theo nguồn tin.

Không chỉ các chuỗi bán lẻ, nhiều thương hiệu dịch vụ ăn uống Nhật Bản cũng mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Hama-Sushi và Torikizoku đều đã gia nhập hoặc đẩy mạnh hiện diện tại thị trường này trong năm nay.

Ông Haruhiko Ozasa, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội, cho biết phần lớn doanh nghiệp tìm hiểu việc gia nhập thị trường Việt Nam đều quan tâm đến nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Ngoài mở rộng trực tiếp, doanh nghiệp Nhật cũng quan tâm đến M&A với các công ty trong nước nhằm phát triển kênh bán hàng và có được những giấy phép, giấy chứng nhận cần thiết.

Đại diện Sumitomo Corp cho rằng cần đánh giá kỹ hiệu quả của việc nới lỏng quy định. Trong khi đó, ông Yoshinori Kitajima, người đứng đầu FamilyMart Việt Nam, kỳ vọng những quy định khác đang cản trở việc mở cửa hàng cũng sẽ tiếp tục được rà soát.

Việc miễn ENT là một phần trong quá trình Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường. Khi gia nhập CPTPP, Việt Nam đã cam kết bãi bỏ ENT theo lộ trình đối với các nhà đầu tư thuộc diện áp dụng.