Vốn điều lệ TCBS chạm mốc gần 33.300 tỷ đồng, vượt hàng chục ngân hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX) vừa chính thức công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.

Theo kết quả công bố, TCBS đã hoàn tất phát hành 554.886.498 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho 24.107 cổ đông với tỉ lệ thực hiện quyền là 5:1. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025.

Trên thực tế, số lượng cổ phiếu vừa hoàn tất phát hành thấp hơn 4.167 đơn vị so với phương án dự kiến do phát sinh cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẽ trên sẽ được xử lý theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Sau trả cổ tức, vốn điều lệ TCBS chạm mốc gần 33.300 tỷ đồng (Ảnh: TCBS).

Sau đợt phát hành, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của TCBS tăng từ hơn 2,77 tỷ cổ phiếu lên hơn 3,32 tỷ cổ phiếu. Tương ứng, vốn điều lệ của công ty chứng khoán này tăng thêm gần 5.549 tỷ đồng, chính thức vượt mốc 33.293 tỷ đồng.

Việc nâng vốn điều lệ lên hơn 33.000 tỷ đưa công ty chứng khoán này vượt vốn điều lệ của các công ty chứng khoán và ngân hàng nổi tiếng khác như SSI, VIX, VPS, Eximbank, ABBank,...

Toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến sẽ được chuyển giao đến tài khoản của cổ đông trong tháng 9 hoặc tháng 10/2026.

Kết quả tăng vốn điều lệ trên diễn ra trong bối cảnh TCBS ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý 2 năm 2026, tổng doanh thu hoạt động của công ty đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 21% so với Quý 2/2025. Được biết, đây là khoản lợi nhuận trước thuế theo quý đạt mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Sau khi trừ các chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế đạt 1.692 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, TCBS đạt 3.555 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương khoảng 47% kế hoạch cả năm. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.839 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.