Thêm điểm tựa của người lao động trong nền kinh tế số

Việc Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội (Nghiệp đoàn) không ngừng mở rộng tổ chức, kết nạp thêm đoàn viên và tăng cường các hoạt động chăm lo an sinh đang khẳng định vai trò là điểm tựa, đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động trong ngành nghề đặc thù này.

Mới đây, Ban Chấp hành Nghiệp đoàn đã trao quà hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và công bố quyết định kết nạp 55 đoàn viên mới.

Ông Ngô Anh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Xuân Đỉnh và ông Lê Xuân Bình, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội trao quà hỗ trợ đoàn viên. Ảnh: PV

Dấu mốc này tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò ngày càng lớn của tổ chức đại diện người lao động trong lĩnh vực vận tải công nghệ - một ngành nghề còn khá mới nhưng đang phát triển nhanh tại Hà Nội.

Trước đó, tháng 5-2022, Nghiệp đoàn được thành lập, trở thành tổ chức đại diện cho người lao động hoạt động trong lĩnh vực lái xe công nghệ trên toàn thành phố.

Đến tháng 3-2023, Chi bộ Nghiệp đoàn chính thức ra mắt trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Tây Hồ (cũ), tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của nghiệp đoàn và tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên.

Đại diện Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội tham gia thi Kỹ năng lái xe mô tô giỏi.

Từ hơn 300 đoàn viên ban đầu cùng 21 tổ trưởng nghiệp đoàn, đến nay tổ chức này tiếp tục mở rộng với hàng chục đoàn viên mới được kết nạp. Sự phát triển đó phản ánh nhu cầu thực tế của người lao động trong lĩnh vực gọi xe công nghệ - lực lượng làm việc phân tán, không tập trung tại một doanh nghiệp cụ thể nhưng lại chịu tác động trực tiếp từ các chính sách của nền tảng số.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, tại nhiều địa phương đã xuất hiện các đợt tập trung, kiến nghị hoặc phản ứng tập thể của tài xế công nghệ liên quan đến mức chiết khấu, cơ chế thưởng, thay đổi chính sách vận hành hay điều kiện làm việc. Những vấn đề này phản ánh nhu cầu có một tổ chức đại diện đủ năng lực tập hợp tiếng nói người lao động, đối thoại với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp nền tảng nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của tài xế.

Trong bối cảnh thị trường gọi xe công nghệ ngày càng cạnh tranh quyết liệt, quy mô ngày càng mở rộng với sự tham gia của nhiều nền tảng lớn, lực lượng tài xế công nghệ cũng tăng nhanh cả về số lượng lẫn tính chất công việc. Thị trường hiện có mức độ cạnh tranh rất cao, liên tục thay đổi về chính sách, thị phần và mô hình hoạt động.

Chính vì vậy, vai trò của Nghiệp đoàn không chỉ dừng ở việc tập hợp đoàn viên. Đây còn là cầu nối giữa người lao động với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp; là nơi hỗ trợ tư vấn pháp luật, tuyên truyền các quy định về giao thông, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh chức năng bảo vệ quyền lợi, Nghiệp đoàn còn góp phần định hướng tư tưởng, xây dựng văn hóa nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe công nghệ. Thông qua các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, các chương trình an sinh xã hội và tuyên truyền pháp luật, tổ chức này đang từng bước hình thành một cộng đồng tài xế đoàn kết, trách nhiệm và văn minh.

Trong bối cảnh nền kinh tế số tiếp tục phát triển mạnh, các mô hình việc làm mới ngày càng phổ biến, Nghiệp đoàn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ tài xế công nghệ chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động, doanh nghiệp và xã hội.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để tổ chức tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, nâng cao vị thế của người lao động trong lĩnh vực vận tải công nghệ, một ngành nghề đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của Thủ đô.