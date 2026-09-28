Nhà Đà Nẵng bị phạt và truy thu hơn 400 triệu đồng tiền thuế

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) vừa công bố nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn của Thuế thành phố Đà Nẵng, với tổng số tiền phạt, truy thu và tiền chậm nộp hơn 424,9 triệu đồng.

Theo quyết định ban hành ngày 19/9, Nhà Đà Nẵng bị xử phạt do có 3 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.

Cụ thể, trong năm 2024, doanh nghiệp khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, bị phạt 6,5 triệu đồng.

Đối với năm 2025, doanh nghiệp khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp, bị phạt hơn 63,2 triệu đồng. Nhà Đà Nẵng đồng thời phải nộp bổ sung số thuế TNDN khai thiếu 316,25 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước.

Nhà Đà Nẵng bị phạt hơn 92 triệu đồng do khai sai thuế, lập hóa đơn không đúng thời điểm, đồng thời phải nộp bổ sung hơn 332 triệu đồng tiền thuế (Ảnh: Hữu Thắng).

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 22,5 triệu đồng do lập 24 hóa đơn không đúng thời điểm, gồm 12 hóa đơn trong năm 2024 và 12 hóa đơn trong năm 2025. Theo quyết định, hành vi này không dẫn đến chậm nghĩa vụ thuế.

Tổng tiền phạt hành chính đối với các vi phạm trên là hơn 92,2 triệu đồng. Doanh nghiệp còn phải nộp hơn 16,4 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, tính đến hết ngày 20/9/2026. Từ ngày 21/9, Nhà Đà Nẵng có trách nhiệm tự xác định và nộp tiền chậm nộp cho đến ngày liền trước ngày thực tế nộp tiền vào ngân sách.

Như vậy, tổng số tiền phạt, truy thu và tiền chậm nộp theo quyết định là gần 425 triệu đồng.

Nhà Đà Nẵng phải chấp hành quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Trong một diễn biến khác, Nhà Đà Nẵng đã công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỉ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9, ngày đăng ký cuối cùng 29/9 và thời gian thanh toán dự kiến 20/10. Với hơn 71,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 50 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2026, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu 7,52 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 26,1 tỷ đồng, giảm 11%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 24,4 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt 46,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính ở mức 24,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 25,8 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Nhà Đà Nẵng đạt hơn 464,4 tỷ đồng. Kết phiên giao dịch ngày 28/9, cổ phiếu NDN giảm 2,38% xuống 8.200 đồng/cổ phiếu.