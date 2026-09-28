Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Giải thưởng lần này là sự ghi nhận cho năng lực tổ chức sự kiện, sức hút điểm đến và vai trò đồng hành của ngành du lịch thành phố trên hành trình hội nhập quốc tế.

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh ở các hạng mục: Asia’s Leading Business Travel Destination 2026-Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu châu Á năm 2026; Asia’s Leading Festival & Event Destination 2026-Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á năm 2026; Asia’s Leading City Tourist Board 2026-Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2026, dành cho Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba danh hiệu năm 2026 tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của Thành phố Hồ Chí Minh tại các giải thưởng du lịch quốc tế.

Tại World Travel Awards 2025, Thành phố được vinh danh ở 4 hạng mục; trong đó, danh hiệu Điểm đến Du lịch Kinh doanh hàng đầu châu Á và Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á đạt 4 năm liên tiếp (2022-2025) và giải thưởng Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á đạt 3 năm liên tiếp (2023-2025).

Ở lĩnh vực du lịch MICE, Thành phố Hồ Chí Minh cũng liên tục được ghi nhận tại World MICE Awards với danh hiệu Điểm đến Du lịch MICE hàng đầu châu Á trong 6 năm liên tiếp (2020-2025), Điểm đến Du lịch Khen thưởng hàng đầu châu Á năm 2024 và Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh-ITE HCMC-Triển lãm Thương mại tốt nhất châu Á 2 năm liên tiếp (2024-2025).

Những kết quả này cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng rõ nét của Thành phố Hồ Chí Minh ở phân khúc du lịch kinh doanh, MICE, lễ hội và sự kiện, đồng thời thể hiện hiệu quả của quá trình đầu tư, nâng cao chất lượng điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường xúc tiến, quảng bá quốc tế.

Đoàn khách MICE đến từ Indonesia chụp ảnh tập thể tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 6/5/2026. (Ảnh: TÔ HÙNG)

Với lợi thế là trung tâm kinh tế, thương mại, đổi mới sáng tạo và giao thương quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ du lịch kinh doanh và sự kiện, từ hạ tầng giao thông, trung tâm hội nghị-triển lãm, cơ sở lưu trú đến các không gian văn hóa, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm.

Thành phố đồng thời mở rộng không gian du lịch từ đô thị trung tâm đến sông nước, biển đảo và các điểm đến sinh thái, tạo thêm lựa chọn cho du khách và các nhà tổ chức sự kiện.

“Thành phố Hồ Chí Minh-Điểm đến kết nối, kiến tạo giá trị” là định hướng được thành phố tiếp tục phát huy trong hành trình phát triển du lịch giai đoạn mới: kết nối du khách, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế; kết nối kinh doanh với văn hóa, giải trí và trải nghiệm; đồng thời kiến tạo những giá trị mới, bền vững cho điểm đến.

Các danh hiệu quốc tế cũng là sự ghi nhận dành cho toàn ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị cung ứng dịch vụ, tổ chức sự kiện, hàng không, vận tải và người dân thành phố; qua đó tiếp thêm động lực để ngành du lịch tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” đến du khách trong nước và quốc tế.

Giải thưởng Du lịch Thế giới-World Travel Awards (WTA) được thành lập năm 1993, là giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực du lịch và lữ hành, vinh danh các điểm đến, tổ chức và doanh nghiệp có thành tích nổi bật. Hệ thống giải thưởng được tổ chức theo nhiều khu vực trên thế giới, với các hạng mục dành cho điểm đến, hàng không, lưu trú, lữ hành và cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch. Theo thông tin trong hồ sơ WTA 2026 của thành phố, kết quả giải thưởng được bình chọn trên phạm vi quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch và du khách.