Kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy

Thành phố yêu cầu, từng trường hợp phải được phân loại, xác định cụ thể hành vi vi phạm, mức độ nguy hiểm, tình trạng pháp lý, biện pháp xử lý đã thực hiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Căn cứ kết quả rà soát, các đơn vị phải xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, biện pháp xử lý và lộ trình đối với từng trường hợp, bảo đảm xử lý dứt điểm, triệt để các công trình, cơ sở thuộc diện phải xử lý trong quý II/2027.

Tuyển dụng hơn 3.700 chỉ tiêu việc làm

Cụm xã Gia Lâm, Phù Đổng, Thuận An, Bát Tràng vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2026 với 42 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tuyển dụng 3.773 chỉ tiêu. Nhu cầu trải rộng từ lao động phổ thông, công nhân sản xuất, kỹ thuật viên đến nhân viên kinh doanh, kế toán, cơ khí, may mặc, quản lý, giám sát...

Trong đó, 2.857 chỉ tiêu dành cho lao động có trình độ trung học phổ thông; 606 chỉ tiêu dành cho trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật và 310 chỉ tiêu yêu cầu từ trung học phổ thông trở lên. Về thu nhập, phần lớn chỉ tiêu dưới 10 triệu đồng/tháng; 625 chỉ tiêu từ 10 đến 15 triệu đồng và 437 chỉ tiêu từ 15 triệu đồng trở lên.

Tại phiên giao dịch, người lao động được tư vấn về thị trường lao động, điều kiện làm việc, tiền lương, bảo hiểm, kỹ năng phỏng vấn; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giới thiệu thông tin đào tạo, giúp người lao động có thêm lựa chọn khi cần chuyển đổi hoặc nâng cao kỹ năng.