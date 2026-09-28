Tạo sinh kế từ đàn bò sinh sản

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ dân ở xã Mỹ Sơn có thêm điều kiện đầu tư nuôi bò sinh sản. Cùng với hỗ trợ vốn, việc tập hợp những hộ cùng nghề vào các tổ, chi hội nghề nghiệp đang giúp người dân thay đổi cách chăn nuôi, hỗ trợ nhau phát triển đàn bò, từng bước tạo nguồn thu ổn định.

Thêm điều kiện để phát triển đàn bò

Gia đình bà Châm Thị Tươi (44 tuổi, thôn Mỹ Hiệp) thuộc diện hộ nghèo, nguồn thu trước đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng hiệu quả chưa cao. Khi được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình bà đầu tư 3 con bò cái sinh sản. Gia đình bà còn được hỗ trợ vay thêm vốn mua 2 con bò cái, cải tạo chuồng trại; dành một phần đất trồng cỏ và mua rơm dự trữ thức ăn trong mùa mưa. Việc chăm sóc, tiêm phòng, phòng bệnh được gia đình thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật. Đàn bò đang phát triển tốt, trong đó một con chuẩn bị cho lứa bê đầu tiên. Với gia đình bà Tươi, đó là niềm mong đợi sau những tháng ngày bắt đầu gây dựng đàn bò.

Bà Tươi cho biết, gia đình mong nhất là bò sinh sản tốt để có bê tiếp tục nuôi. Nếu đàn bò phát triển thuận lợi, những con bê sau này vừa có thể giữ lại nhân đàn, vừa trở thành khoản thu giúp gia đình trang trải cuộc sống. Nếu gần Tết giá bò ổn định, bà dự định bán một con bê, có thêm tiền lo cái ăn, mua quần áo mới cho các con.

Bà Châm Thị Tươi chăm sóc đàn bò sinh sản của gia đình.

Cũng ở thôn Mỹ Hiệp, câu chuyện của bà Tain Thị Nghiếm (45 tuổi) lại cho thấy một chuyển biến khác. Trước đây, ngoài làm ruộng, bà chủ yếu đi làm thuê để có thêm thu nhập. Gia đình từng nuôi bò nhưng theo cách chăn thả tự nhiên, ít chú trọng chuồng trại, thức ăn và kỹ thuật chăm sóc nên hiệu quả không cao. Vì thế, khi có điều kiện nuôi bò trở lại, bà vẫn khá dè dặt. Ban đầu, bà chỉ nuôi một con. Thấy bò dễ thích nghi, lại được cán bộ và những người có kinh nghiệm hướng dẫn kỹ thuật, bà đầu tư thêm 2 con. Thay vì chủ yếu chăn thả như trước, gia đình chú trọng hơn đến chuồng trại, thức ăn và phòng bệnh. “Trước đây, lúc nào có người thuê thì tôi đi làm, không có việc lại ở nhà. Bây giờ có thêm mấy con bò để chăm sóc, vừa có việc làm lúc nông nhàn, vừa có thêm nguồn thu trang trải cho gia đình”, bà Nghiếm nói.

Từ những hộ như bà Tươi, bà Nghiếm cho thấy nguồn vốn không chỉ giúp các hộ có thêm bò giống mà còn tạo điều kiện để họ đầu tư bài bản hơn cho chăn nuôi. Từ cách nuôi chủ yếu dựa vào chăn thả, các hộ đã chú trọng hơn đến chuồng trại, thức ăn, chăm sóc và phòng bệnh. Khi từng hộ bắt đầu thay đổi cách làm, việc tập hợp những người cùng nghề để trao đổi, hỗ trợ nhau được quan tâm.

Liên kết để phát triển chăn nuôi bền vững

Theo Hội Nông dân xã Mỹ Sơn, toàn xã hiện có 44 hộ tham gia 3 tổ, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản, gồm: Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản thôn Mỹ Hiệp có 24 hộ; Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản thôn Tân Mỹ có 10 hộ và Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản thôn Nha Húi có 10 hộ.

Việc tập hợp những hộ cùng nghề giúp người chăn nuôi có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh. Với những hộ mới nuôi hoặc trước đây chủ yếu chăn thả tự nhiên, sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm càng thiết thực.

Đại diện Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Khánh Hòa trao vốn vay cho các hộ chăn nuôi bò sinh sản ở thôn Mỹ Hiệp.

Ông Châm Ngọc Hoàng Lan - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản cho biết: “Tôi thường tìm hiểu những mô hình chăn nuôi hiệu quả để chia sẻ lại với hội viên. Với những hộ mới tham gia, việc hướng dẫn kỹ thuật rất quan trọng, bởi nhiều người trước đây đã nuôi bò nhưng chủ yếu chăn thả tự nhiên, chưa chú trọng chủ động thức ăn, chăm sóc và phòng bệnh. Bởi vậy, một hộ nuôi tốt không chỉ tạo thu nhập cho chính gia đình mình mà kinh nghiệm ấy còn có thể được chia sẻ cho các thành viên khác. Cách làm chuồng, trồng cỏ, dự trữ rơm vào mùa mưa hay nhận biết, phòng bệnh cho đàn bò đều là những quyết định trực tiếp đến khả năng duy trì và nhân đàn”.

Theo ông Lê Phùng Sang - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Sơn, thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hộ thuộc dự án được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ để đầu tư chăn nuôi, với quy mô 3 con bò cái sinh sản/hộ. Hỗ trợ vốn chỉ là bước đầu. Trong quá trình chăn nuôi, nếu người dân gặp khó khăn về kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh hoặc đầu ra, hội và các tổ, chi hội nghề nghiệp sẽ hỗ trợ tìm cách tháo gỡ; đồng thời vận động những hộ có kinh nghiệm hướng dẫn các hộ mới tham gia. Từ nền tảng này, địa phương hướng đến từng bước xây dựng hợp tác xã chăn nuôi bò sinh sản. Khi đó, việc tập hợp các hộ không chỉ dừng ở trao đổi kinh nghiệm mà có thể tiến thêm một bước trong tổ chức sản xuất, phát triển đàn và liên kết đầu ra.

Từ chỗ mỗi nhà tự nuôi theo kinh nghiệm, nay những người cùng nghề đã có thêm nơi để trao đổi cách làm, học hỏi kỹ thuật và hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Sự gắn kết giữa các hộ, cùng với nguồn vốn và kỹ thuật là cơ sở để người dân Mỹ Sơn duy trì đàn bò, từng bước nâng cao hiệu quả chăn nuôi và có thêm nguồn thu cho gia đình.