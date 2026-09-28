Quy định mới về mức tiền thưởng huân chương, danh hiệu

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định số 368/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/10.

Một trong những nội dung đáng chú ý là nguyên tắc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Theo đó, khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn.

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất hồi tháng 4

Chính phủ lưu ý chỉ dùng kết quả khen thưởng công trạng làm căn cứ để xét thành tích khen thưởng công trạng cho lần tiếp theo; chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho cá nhân, tập thể trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra.

Nghị định 368/2026 quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không quá 10% trong tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến".

Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩn theo quy định Luật Thi đua, khen thưởng, được cụm, khối thi đua (do bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức) đánh giá, so sánh, bình xét, suy tôn là tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua.

Số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" không quá 20% tổng số tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức và đạt tiêu chuẩn tặng cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định tiêu chuẩn cụ thể để xét tặng, truy tặng nhiều loại Huân chương như “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh”, “Huân chương Độc lập”, “Huân chương Quân công”, “Huân chương Lao động”, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” theo thành tích và quá trình cống hiến; quy định chung về hồ sơ, thủ tục khen thưởng...

Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua

Cá nhân nếu được “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng bằng, khung, hộp đựng khung bằng, huy hiệu, hộp đựng huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở. Nếu cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh thì được tặng bằng, khung và được thưởng 3 lần mức lương cơ sở.

Với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thì cá nhân được tặng bằng, khung và được thưởng 1 lần mức lương cơ sở. Cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Đối với tập thể nếu được danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được tặng bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.

Nếu tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở.

Với danh hiệu xã, phường, đặc khu tiêu biểu thì tập thể đó được tặng bằng chứng nhận, khung và được thưởng 2 lần mức lương cơ sở. Nếu tập thể đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa được tặng bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.

Tập thể sẽ được tặng cờ và được thưởng 12 lần mức lương cơ sở nếu đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Danh hiệu cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh thì tập thể được tặng cờ và được thưởng 8 lần mức lương cơ sở. Danh hiệu cờ thi đua của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; cờ thi đua của Đại học Quốc gia thì tập thể được tặng cờ và được thưởng 6 lần mức lương cơ sở.

Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại được tặng bằng, khung, hộp đựng khung bằng, huân chương, hộp đựng huân chương kèm theo mức tiền thưởng:

Tập thể được tặng thưởng huân chương các loại được tặng thưởng bằng, khung, huân chương, hộp đựng huân chương kèm theo mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

Cá nhân được tặng hoặc truy tặng huy chương thì được tặng bằng, khung, hộp đựng khung bằng, Huy chương, hộp đựng huy chương và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.