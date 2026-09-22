Để dữ liệu phục vụ người dân tốt hơn

Người dân đến thực hiện các thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Rạch Giá. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Quyết tâm với chiến dịch

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá Bùi Trung Thực cho biết, Rạch Giá là phường đông dân nhất cả nước với quy mô hơn 250.000 người. Địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu; cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức; Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu nhận căn cước và kích hoạt định danh điện tử cho số công dân còn lại, không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Phường tập trung chỉ đạo lực lượng hướng dẫn trực tiếp, thực hiện phương pháp “cuốn chiếu” dứt điểm từng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, nâng cao tỷ lệ định danh tổ chức đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, y tế và các đoàn thể chính trị - xã hội để rà soát, đối chiếu dữ liệu phục vụ hiệu quả cho việc đồng bộ Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; đặc biệt chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn là những người đi đầu thực hiện và có trách nhiệm vận động người thân cùng tham gia.

Đến nay, phường Rạch Giá đạt tỷ lệ cấp căn cước cho công dân từ đủ 14 tuổi trên 99%; các Trạm Y tế trên địa bàn thực hiện đạt tỷ lệ Sổ sức khỏe điện tử trên 70%; số tài khoản định danh điện tử VNeID đạt mức độ 2 chiếm trên 90%.

Trung tá Hoàng Thị Thanh, cán bộ Công an phường Rạch Giá chia sẻ, với người lớn tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ hoặc còn lúng túng trong quá trình sử dụng, cán bộ, chiến sĩ không chỉ hướng dẫn qua loa mà cán bộ, chiến sĩ công an phải hướng dẫn từng bước, giải thích cụ thể để người dân hiểu và thực hiện; những trường hợp đặc biệt khó khăn, cán bộ sẵn sàng đến tận nhà để hỗ trợ mới có thể hoàn thành tốt mục tiêu công dân số đã đề ra.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang, ngành Y tế phấn đấu 100% người từ đủ 14 tuổi có thẻ bảo hiểm y tế được xác thực thông tin trên VNeID, trong đó 90% có Sổ sức khỏe điện tử; ngành tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, tập trung hướng dẫn cài đặt ứng dụng, nâng tỷ lệ người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử mức 2, đẩy nhanh việc tạo lập Sổ sức khỏe điện tử để người dân thuận tiện tra cứu thông tin khám, chữa bệnh trên nền tảng số.

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Trạm Y tế trực thuộc UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dữ liệu khám, chữa bệnh; bảo đảm dữ liệu người bệnh được cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng quy định; thực hiện liên thông dữ liệu kịp thời phục vụ việc hiển thị thông tin trên sổ sức khỏe điện tử VNeID; đồng thời bố trí nhân sự hỗ trợ người dân thực hiện tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, xác thực thông tin và sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; kết hợp hướng dẫn trực tiếp cho người dân trong quá trình đến khám và điều trị tại cơ sở y tế.

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, ngay từ khi chiến dịch được triển khai, Thường trực Tổ công tác đã xác định rõ nhiệm vụ không chỉ là theo dõi các con số, mà phải bám sát từng địa bàn, từng nhóm đối tượng để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Công an tỉnh An Giang đã phối hợp các sở, ban, ngành và UBND cấp xã thường xuyên rà soát tiến độ, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu; đồng thời phát huy vai trò của lực lượng công an cơ sở, Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, vận động người dân.

Đặc biệt, để tranh thủ tối đa thời gian, lực lượng công an cấp xã đã tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, đăng ký tài khoản định danh điện tử ngoài giờ hành chính, vào ban đêm, ngày thứ Bảy, Chủ nhật và cả những ngày lễ.

Không dừng lại ở việc cấp căn cước hay tạo lập tài khoản, chiến dịch còn hướng đến mục tiêu sâu hơn: đưa dữ liệu dân cư và định danh điện tử trở thành nền tảng phục vụ người dân trong đời sống hằng ngày. Từ căn cước, tài khoản định danh điện tử đến Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, những tiện ích số đang từng bước thay đổi phương thức tiếp cận các dịch vụ công, góp phần hình thành Chính quyền số, Xã hội số và Công dân số.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an tỉnh với vai trò là Thường trực Tổ công tác đã phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương, cùng tháo gỡ khó khăn, đưa các chỉ tiêu từng bước đạt tiến độ đề ra. Từ ngày 20/6 đến hết ngày 20/9, toàn tỉnh đã thu nhận hơn 370.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước, trong đó có hơn 284 nghìn trường hợp cấp mới; đăng ký hơn 485.000 tài khoản định danh điện tử mức 2. Đáng chú ý, 50 địa phương đã được biểu dương vì tỷ lệ cấp căn cước cho công dân từ đủ 14 tuổi đạt trên 99%.

Tuy nhiên, đến hết ngày 20/9, một số chỉ tiêu vẫn chưa hoàn thành theo yêu cầu; toàn tỉnh chưa đạt 100% chỉ tiêu cấp căn cước và khoảng 95% tài khoản định danh điện tử đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; vẫn còn một số doanh nghiệp và hợp tác xã chưa đăng ký, xác thực tài khoản định danh tổ chức. Đối với Sổ sức khỏe điện tử, do sự khác biệt về phạm vi số liệu giữa các hệ thống nên chưa thể xác định chính xác tỷ lệ theo đúng dân số mục tiêu, nếu tính trên số công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tỷ lệ Sổ sức khỏe điện tử đạt 58%.

Trong quá trình thực hiện chiến dịch cũng gặp không ít trở ngại do tỉnh là địa phương có dân số đông đứng thứ 3 của cả nước, có trên 49.000 trường hợp công dân vắng mặt tại địa phương, chưa xác định được nơi đến; hàng chục nghìn trường hợp người già yếu, bệnh tật, người đang chấp hành án hoặc những nhóm nhân khẩu đặc thù khác, khiến việc rà soát, làm sạch dữ liệu và vận động cấp căn cước gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, toàn tỉnh có hơn 253.000 công dân từ 70 tuổi trở lên. Với các trường hợp này việc tiếp cận công nghệ, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử còn hạn chế, khó khăn.

"Qua thực tiễn triển khai cho thấy việc xây dựng dữ liệu và phát triển công dân số không phải là công việc có thể hoàn thành chỉ bằng những đợt cao điểm, mà cần sự tham gia thường xuyên, liên tục của các cơ quan, đơn vị và mỗi người dân. Với vai trò Thường trực Tổ công tác, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục cùng các ngành, địa phương rà soát từng chỉ tiêu còn lại, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, để những kết quả của chiến dịch không chỉ dừng ở việc hoàn thành các con số, mà trở thành nền tảng phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số và xây dựng công dân số trên địa bàn tỉnh", Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Trường nhấn mạnh.