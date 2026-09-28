Lỗi phổ biến nhất của các tài xế được camera AI tại Hà Nội phát hiện

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội, từ ngày 17/9 đến 23/9, lực lượng CSGT trên địa bàn đã xử lý 8.456 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Qua công tác xử lý, lực lượng chức năng tạm giữ 1.847 phương tiện, tước giấy phép lái xe 60 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.208 trường hợp.

Trong số các vi phạm được phát hiện, có hơn 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ; hơn 200 trường hợp chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe; 49 trường hợp xe tự sản xuất, lắp ráp và 78 trường hợp chở hàng cồng kềnh.

Đáng chú ý, hệ thống camera AI được triển khai trên địa bàn Hà Nội tiếp tục phát hiện hơn 4.000 trường hợp vi phạm giao thông.

Hệ thống camera AI phát hiện hơn 4.000 vi phạm trong 1 tuần. Ảnh: ANTĐ

Trong đó, lỗi được ghi nhận nhiều nhất là đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, với 2.130 trường hợp. Tiếp đến là gần 1.400 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Hệ thống camera AI cũng phát hiện 162 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), gồm 95 ô tô và 67 mô tô; 203 trường hợp dừng xe tại nơi có biển cấm dừng, đỗ; 22 trường hợp đón, trả khách trái quy định và 2 trường hợp không thắt dây an toàn.

Hà Nội bắt đầu triển khai hệ thống camera AI trên diện rộng từ cuối năm 2025, thay cho cách giám sát chủ yếu dựa vào lực lượng tuần tra và camera thông thường, với 1.837 camera tại 195 nút giao và 25 tuyến đường trọng điểm. Đến giữa năm 2026, mạng lưới giám sát giao thông của thành phố đã vượt 2.400 camera, trong đó hơn 1.100 camera có khả năng phát hiện vi phạm.

Hệ thống camera AI tích hợp nhiều tính năng thông minh. Ảnh: BCA

Cùng với việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera AI, CSGT Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn.

Trong khoảng một tuần, các đơn vị đã phối hợp xử lý hơn 670 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, với số tiền phạt ước tính hơn 570 triệu đồng.

Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông, nhằm phòng ngừa vi phạm và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy và chấp hành tín hiệu đèn giao thông.