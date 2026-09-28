Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 229-QĐNS/TW ngày 11-7-2026 của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; kết quả thực hiện các khâu trong công tác cán bộ; việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Đoàn đã trực tiếp làm việc tại 7 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ trong điều kiện hợp nhất tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền; chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng, biểu hiện chạy chức, chạy quyền hoặc tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang trong công tác cán bộ. Trong điều kiện hợp nhất tỉnh, Tuyên Quang vẫn giữ được đoàn kết, thống nhất, không phát sinh đơn thư khiếu kiện liên quan đến việc sắp xếp cán bộ. Tỉnh đã chủ động cụ thể hóa các văn bản của Trung ương; công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Việc đánh giá cán bộ có chuyển biến, từng bước từ định tính sang định lượng. Tỉnh cũng nghiêm túc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 và xây dựng kế hoạch để các cấp triển khai.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chưa thể hiện rõ qua các chỉ số tăng trưởng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục rà soát những hạn chế được chỉ ra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm khi ban hành có thể triển khai ngay, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Công tác cán bộ cần được thực hiện xuyên suốt từ xác định nhu cầu, đào tạo, tạo nguồn, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và đánh giá; trong đó, đánh giá cán bộ phải thực chất, khách quan, phân định rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát cũng lưu ý, Tuyên Quang thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; chú trọng chất lượng ngay từ khâu tạo nguồn, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ. Các kết luận kiểm tra, giám sát trước đây cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm cụ thể để theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện.

Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu các nội dung được chỉ ra; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, tập trung xử lý những vấn đề còn tồn tại, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn.