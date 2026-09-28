Những thay đổi đáng chú ý trên VNeID từ ngày 28/9

Người dân nên chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân trên VNeID, đặc biệt là số điện thoại đăng ký tài khoản. Ảnh minh hoạ: Lê Hồng Nhung/Mekong ASEAN.

Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, từ ngày 28/9/2026, một số quy định và tính năng mới trên ứng dụng định danh điện tử VNeID được áp dụng.

Thứ nhất, tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu sử dụng số điện thoại không chính chủ. Theo quy định mới, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số điện thoại đăng ký không trùng khớp với thông tin thuê bao chính chủ.

Người dân có thể kiểm tra tình trạng kết nối thông tin ngay tại mục "Ví giấy tờ" trên ứng dụng VNeID.

Thứ hai, giấy tờ đã được tích hợp, xác thực trên VNeID có giá trị sử dụng theo quy định. Khi thông tin, giấy tờ đã được tích hợp và xác thực trên VNeID được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền không được yêu cầu người dân xuất trình bản giấy thay thế.

Thứ ba, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên VNeID. Nền tảng cho phép thực hiện các bước của thủ tục hành chính trực tuyến, từ nộp hồ sơ đến nhận kết quả đối với những thủ tục được cung cấp trên hệ thống. Người dân cũng có thể thực hiện các dịch vụ liên quan đến an sinh xã hội trên VNeID. Việc miễn, giảm phí và lệ phí được áp dụng theo chính sách và quy định hiện hành.

Thứ tư, mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử. Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử được mở rộng, gồm công dân từ đủ 6 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước; người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam và các tổ chức theo quy định.

Thứ năm, từng bước liên kết tài khoản trên nhiều nền tảng với VNeID. Việc xác thực, liên kết tài khoản trên các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, thương mại điện tử, mạng xã hội, y tế, giáo dục được triển khai theo lộ trình. Lộ trình này dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 và giữa năm 2027 đối với từng nhóm dịch vụ, nền tảng.

Người dân cần chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân trên VNeID, đặc biệt là số điện thoại đăng ký tài khoản. Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân có thể đến cơ quan công an cấp xã để đăng ký hoặc thực hiện đồng thời trong quá trình làm thẻ căn cước.

Biểu đồ: Hà Anh/Mekong ASEAN.