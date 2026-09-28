Tuổi trẻ Công an tỉnh chung sức thực hiện Đề án 06

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và phương châm “dành ngày cuối tuần đồng hành cùng Công an cấp xã”, các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh trực tiếp về cơ sở, cùng lực lượng Công an cấp xã hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính, làm sạch dữ liệu và sử dụng các tiện ích số. Không chỉ góp sức bằng những phần việc cụ thể, tuổi trẻ Công an lựa chọn cách làm gần dân, sát dân để chuyển đổi số thực sự đến gần hơn với người dân. Phong trào được triển khai tại các xã: Trùng Khánh, Nam Tuấn, Khánh Xuân, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Ca Thành và phường Thục Phán, với sự tham gia của hơn 200 ĐVTN.

Những ngày cuối tuần, màu áo xanh của đoàn viên Công an xuất hiện tại các thôn, xóm, trực tiếp phối hợp với Công an cấp xã rà soát tình hình, xác định những nội dung cần hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06. Công việc không chỉ dừng ở tuyên truyền, mà được thực hiện ngay cùng người dân, từ định danh điện tử, căn cước, dịch vụ công trực tuyến đến cập nhật dữ liệu dân cư, đất đai, cư trú và tích hợp các tiện ích số.

Tại các xã: Khánh Xuân, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Lâm, ĐVTN trực tiếp “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với lực lượng Công an cấp xã và nhân dân. Cách làm này giúp đoàn viên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời nhận diện những trường hợp còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ, cùng Công an cơ sở tháo gỡ từng vướng mắc phát sinh. Lực lượng ĐVTN đã kích hoạt 1.195 tài khoản định danh điện tử mức 2; tiếp nhận 504 hồ sơ căn cước; cập nhật địa giới hành chính cho 5.812 hộ/1.980 nhân khẩu; làm sạch trên 61.000 dữ liệu đất đai; bổ sung 766 hồ sơ cư trú; tích hợp gần 200 tài khoản an sinh xã hội giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế và số hóa hồ sơ cư trú.

Thực hiện định danh 4 trường hợp; cấp căn cước cho 34 trẻ em dưới 6 tuổi; phát giấy mời đến các hộ gia đình có người chưa thực hiện cấp căn cước, định danh; tra cứu, sắp xếp hồ sơ tàng thư; hướng dẫn thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt định danh điện tử, tích hợp tài khoản an sinh xã hội.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử tại xã Bảo Lâm.

Đại úy Phạm Xuân Trường, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Điều quan trọng của phong trào không chỉ là hoàn thành bao nhiêu hồ sơ hay xử lý bao nhiêu dữ liệu, mà là việc ĐVTN thực sự có mặt tại cơ sở, cùng Công an cấp xã chia sẻ công việc và trực tiếp đồng hành với người dân. Khi cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện hiểu rõ hơn những khó khăn của từng địa bàn, từng gia đình, từ đó hỗ trợ đúng việc, đúng nhu cầu và hiệu quả hơn.

Thực tế tại các địa bàn cho thấy, nhiều phần việc tưởng như đơn giản nhưng lại trở thành trở ngại đối với người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa hoặc với những người chưa thành thạo công nghệ. Một số người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, tài khoản định danh điện tử hay dịch vụ công trực tuyến; dữ liệu dân cư, đất đai, cư trú ở một số trường hợp còn thiếu hoặc chưa đồng nhất. Sự có mặt trực tiếp của ĐVTN Công an tỉnh giúp những khó khăn ấy được giải quyết, góp phần giảm áp lực công việc cho lực lượng cơ sở; giúp người dân từng bước tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số.

Những ngày cuối tuần về cơ sở, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Mỗi hồ sơ được hoàn thiện, mỗi dữ liệu được cập nhật, mỗi người dân được hướng dẫn thành thạo hơn một tiện ích số đều là một phần đóng góp vào quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.

Thời gian tới, Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục duy trì phong trào, chủ động nắm nhu cầu, khối lượng công việc tại từng địa bàn để phân công, điều phối lực lượng phù hợp, ưu tiên những nơi còn khó khăn, cần tăng cường nhân lực.Với phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” không chỉ là cách tuổi trẻ Công an đồng hành với cơ sở, mà còn là cách để người chiến sĩ gần dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.