Lâm Đồng tổng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu giấy phép lái xe

Ngày 28/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang triển khai rà soát, xác minh, cập nhật, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu, hồ sơ quản lý GPLX trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Bộ Công an.

Lãnh đạo công an tỉnh kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX cho người dân tại Công an xã Di Linh.

Rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu GPLX

Chiến dịch tập trung kiểm tra, đối chiếu và xử lý toàn bộ dữ liệu GPLX do Cục CSGT cung cấp, nhằm phát hiện và khắc phục những trường hợp thông tin cá nhân sai lệch, thiếu hoặc chưa thống nhất.

Các trường hợp được tập trung rà soát gồm trùng số GPLX, trùng số căn cước công dân, số định danh cá nhân và các trường thông tin liên quan.

Việc điều chỉnh dữ liệu được thực hiện trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu và xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu quản lý GPLX cùng các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ có liên quan.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, việc chuẩn hóa dữ liệu hướng tới bảo đảm thông tin GPLX chính xác, đầy đủ và thống nhất; trong đó mỗi công dân được quản lý theo một số GPLX duy nhất gắn với số định danh cá nhân, hạn chế tình trạng một người có nhiều số GPLX hoặc một số GPLX được ghi nhận cho nhiều người.

Đoàn công tác kiểm tra việc rà soát, làm sạch dữ liệu hồ sơ GPLX tại công an xã.

Đối với các trường hợp trước đây sử dụng số chứng minh nhân dân 9 số, số chứng minh Công an nhân dân, Quân đội nhân dân hoặc các thông tin nhận dạng khác, cơ quan chức năng thực hiện rà soát, chuyển đổi và cập nhật sang số định danh cá nhân theo quy định, phục vụ kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Rà soát GPLX giấy bìa

Cùng với việc làm sạch dữ liệu trên hệ thống, lực lượng CSGT rà soát và vận động người dân cập nhật thông tin đối với GPLX mô tô được cấp bằng vật liệu giấy bìa nhưng chưa được cập nhật trên hệ thống.

Phòng CSGT đề nghị người dân chủ động kiểm tra các thông tin trên GPLX, nhất là họ tên, ngày tháng năm sinh, số GPLX, hạng GPLX và thời hạn sử dụng.

Khi được yêu cầu xác minh, người dân phối hợp cung cấp đầy đủ giấy tờ, thông tin cần thiết; đồng thời thực hiện cập nhật, điều chỉnh khi phát hiện thông tin sai lệch, thiếu hoặc chưa được đồng bộ.

Đối với GPLX mô tô bằng vật liệu giấy bìa, người dân thực hiện đổi sang GPLX vật liệu PET khi thuộc trường hợp cần thiết và theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận.

GPLX vật liệu PET được thiết kế mã QR ở mặt sau, hỗ trợ đọc, giải mã thông tin và liên kết với hệ thống thông tin GPLX tại Cục CSGT.

Phòng CSGT hướng dẫn người dân cấp đổi GPLX mô tô bằng vật liệu giấy bìa sang thẻ PET.

Sau khi được cấp GPLX mới, người dân cần kiểm tra kỹ các thông tin trên giấy phép, gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số GPLX, hạng GPLX, ngày cấp, ngày hết hạn và các điều kiện hạn chế nếu có. Khi thực hiện đổi GPLX, người dân nộp lại GPLX cũ theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận và không tiếp tục sử dụng GPLX cũ sau khi đã được cấp đổi.

Số hóa hồ sơ quản lý GPLX

Song song với quá trình rà soát và làm sạch dữ liệu, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai số hóa hồ sơ quản lý GPLX trên phạm vi toàn bộ dữ liệu thuộc hệ thống quản lý.

Việc số hóa nhằm từng bước chuyển từ phương thức quản lý hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, xác minh, cập nhật và khai thác thông tin. Đồng thời, hồ sơ được lưu trữ theo hướng lâu dài, an toàn và khoa học hơn.

Phòng CSGT phối hợp Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan, trong đó có tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX và hướng dẫn người dân cập nhật, chuẩn hóa thông tin.

Theo kế hoạch, việc chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu GPLX được thực hiện từ ngày 5/9/2026 đến hết ngày 15/12/2026. Công tác số hóa hồ sơ quản lý GPLX được triển khai từ ngày 4/9/2026 đến hết ngày 20/3/2027.