Đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đội K93 tỉnh An Giang quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm, tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, từ thông tin do các cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp, Đội K93 xác định khu vực này từng là nghĩa trang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, từ năm 1966 đến năm 1973. Trên cơ sở các nguồn thông tin thu thập được, đơn vị tổ chức khảo sát, đối chiếu, khoanh vùng những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ để triển khai lực lượng tìm kiếm. Ngay sau khi phát hiện, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tiến hành cất bốc, quy tập theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ khu vực xung quanh nhằm phát hiện thêm hài cốt, di vật và thu thập các thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Do thời gian đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, địa hình, địa vật tại khu vực có nhiều thay đổi, dấu tích về các vị trí an táng trước đây không còn rõ ràng. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 phải kiên trì xác minh từng nguồn tin, kết hợp lời kể của các cựu chiến binh, người dân từng sinh sống tại địa phương với khảo sát thực tế để từng bước thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Tính đến nay trong giai đoạn XXVI (mùa khô 2026 - 2027), Đội K93 đã tìm kiếm và quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ trong đó 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn tỉnh An Giang và 20 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Qua công tác xác minh, đến nay đã xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, quê quán xã Tân An, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang.

Đội K93 tỉnh An Giang quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm, tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, đến nay Đội K92, Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tìm kiếm và quy tập được 286 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Campuchia 154 bộ hài cốt liệt sĩ và trong nước 132 bộ hài cốt liệt sĩ. Dù điều kiện thời tiết có nhiều khó khăn nhưng các đội vẫn nỗ lực hết sức vượt khó để thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia. Không kể ngày nghỉ hay thứ 7 hay chủ nhật, cán bộ, chiến sĩ 2 Đội vẫn tranh thủ thời gian thực hiện nhiều hoạt động thiết thực tại khu vực đóng quân trên đất bạn Campuchia như: tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con sống quanh đơn vị, qua đó góp phần vun đắp tình cảm quân dân.

Tỉnh đã thành lập 14 đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, với tổng lực lượng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phối hợp. Ngoài cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tiếp nhận 7 bác sĩ, 12 y sĩ của Cục Hậu cần - Kỹ thuật/ Quân khu 9 và Sở Y tế tỉnh An Giang; 2 cán bộ công nghệ thông tin của Bộ Tham mưu/ Quân khu 9 và 5 cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tăng cường cho các đội lấy mẫu. Với việc huy động, bổ sung lực lượng cả về quân số và chuyên môn, các đội đang tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trong trung tuần tháng 10/2026, phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ chung của cả nước.

Thách thức lớn nhất chính là thời gian đã đi qua quá lâu. Sau hàng chục năm nằm trong lòng đất, tình trạng hài cốt ở từng phần mộ rất khác nhau, chịu tác động của điều kiện thổ nhưỡng, độ ẩm, nước ngầm, quá trình phân hủy tự nhiên cùng với việc quy tập, di chuyển qua nhiều thời kỳ. Có những phần mộ cán bộ chuyên môn phải dành nhiều thời gian kiểm tra, đánh giá để lựa chọn mẫu phù hợp. Thời tiết, mặt bằng và đặc điểm của từng nghĩa trang cũng tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện. Dù áp lực tiến độ rất lớn, từng công đoạn vẫn phải được tiến hành thận trọng, chính xác, không thể vì chạy theo số lượng mà bỏ qua yêu cầu quy trình kỹ thuật.

Đội K93 tỉnh An Giang quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm, tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN phát

Trong suốt quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động điều phối, tăng cường lực lượng giữa các đội, ưu tiên những nghĩa trang có khối lượng công việc lớn. Cùng với đó, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực phối hợp, huy động lực lượng tại chỗ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để nhiệm vụ được duy trì liên tục. Công tác dân vận, thông tin tuyên truyền, phối hợp với thân nhân liệt sĩ và nhân dân cũng được chú trọng, nhất là trong quá trình khai quật, lấy mẫu và hoàn trả phần mộ. Sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở cùng sự đồng thuận của nhân dân đã tạo thêm điều kiện để hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phối hợp duy trì nhiều mũi thực hiện cùng lúc trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, trước khối lượng 15.747 mộ liệt sĩ tại 20 nghĩa trang cần thực hiện lấy mẫu trong thời gian ngắn, áp lực về tiến độ là rất lớn. Tuy nhiên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, kịp thời chia sẻ những khó khăn, vất vả, đồng thời quán triệt tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, chạy đua với thời gian nhưng tuyệt đối không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng, độ chính xác của từng phần việc. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, được trực tiếp góp sức trong chiến dịch đặc biệt này vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự, tự hào; bởi phía sau từng phần mộ được tìm thấy, từng mẫu sinh phẩm được lấy là thêm một cơ hội xác định danh tính, trả lại tên cho liệt sĩ, góp phần đáp lại niềm mong mỏi, chờ đợi suốt nhiều năm của hàng trăm ngàn thân nhân, gia đình liệt sĩ", Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh.