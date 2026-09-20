Để Cẩm Thanh luôn xanh

Hoạt động thu gom rác thải, dừa khô được triển khai thường xuyên để bảo đảm cảnh quan, môi trường sinh thái tại rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Đổi thay vùng quê từ du lịch

Hoạt động du lịch tại Cẩm Thanh bắt đầu rộ lên từ gần 10 năm trước, gắn liền với Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu. Từ những chuyến thuyền thúng đưa khách len qua rặng dừa nước, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và trải nghiệm đời sống làng quê dần hình thành.

Đến nay, hơn 60 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia phục vụ du khách tại rừng dừa Bảy Mẫu, tạo việc làm cho khoảng 2.000 người dân. Trong 8 tháng đầu năm 2026, rừng dừa đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 40 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước.

Với nhiều người dân, sự đổi thay hiện hữu ngay trong công việc và thu nhập mỗi ngày. Bà Phạm Thị Tư, 70 tuổi, một trong những người sớm tham gia chèo thuyền thúng phục vụ du khách cho biết, đời sống người dân Cẩm Thanh tăng lên rõ rệt từ khi có du lịch. Hiện trung bình mỗi ngày, người chèo thuyền thúng có thể kiếm được khoảng 300.000 đồng. Công việc không quá nặng nhọc, lại được làm gần nhà nên một số người lớn tuổi vẫn có thể theo nghề.

Cẩm Thanh không chỉ có rừng dừa mà còn có những khoảng xanh của đồng ruộng, vườn rau, tạo nên một không gian làng quê riêng giữa đà phát triển du lịch. Riêng vườn rau Thanh Đông đón khoảng 100 lượt khách mỗi ngày, cao điểm 250 lượt; người dân có thêm thu nhập 6-7 triệu đồng/người/tháng từ sản xuất và đón khách.

Bên cạnh những tác động tích cực, du lịch phát triển cũng gây sức ép lên cảnh quan, môi trường sinh thái Cẩm Thanh. Lượng khách tăng nhanh, việc kiểm soát mật độ phương tiện, tiếng ồn, rác thải, hạ tầng bến bãi trở thành vấn đề đáng lưu ý. Các công trình, khách sạn, resort, homestay, nhà hàng, đường sá và hạ tầng phục vụ du khách mọc lên ngày càng nhiều, làm thu hẹp không gian xanh.

Ông Võ Minh Hiếu, người dân phường Hội An Đông, cho rằng những tài nguyên tự nhiên và không gian làng quê chính là nền tảng khiến du khách yêu thích, tìm đến Cẩm Thanh. Chính vì vậy, không thể đánh đổi nền tảng đó để lấy lợi ích kinh tế, làm mất đi giá trị, sức hút và chạm đến giới hạn của điểm đến.

“Tôi mong chính quyền tăng cường quản lý phát triển du lịch, nhất là việc xây dựng, kinh doanh và giữ gìn cảnh quan. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng cần làm ăn có trách nhiệm, không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà phải cùng bảo vệ môi trường, chung tay giữ gìn thương hiệu du lịch địa phương”, ông Hiếu nói.

Chung tay giữ không gian xanh

Những năm gần đây, những người làm du lịch ở Cẩm Thanh cũng bắt đầu xem việc giữ gìn môi trường như một phần công việc của mình. Đơn cử, hộ kinh doanh Đỗ Đông thường xuyên vớt rác trên sông, phối hợp chính quyền phân loại rác, giảm nước thải ra môi trường. Trong khi đó, một số doanh nghiệp lữ hành tranh thủ mùa thấp điểm, tổ chức tour vừa đưa khách tham quan rừng dừa, vừa thu gom rác.

Cách làm này được Công ty Jack Trần Tours Hội An duy trì trong vài năm trở lại đây. Ông Trần Văn Khoa, Giám đốc công ty, cho biết không riêng doanh nghiệp ông mà một số đơn vị khác cũng kết hợp đưa khách tham quan với thu gom rác trong rừng dừa. Hoạt động này vừa giúp du khách có thêm một trải nghiệm ý nghĩa, vừa góp phần giữ gìn môi trường, cảnh quan quê hương.

Đặc biệt, một số cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đã nỗ lực cùng chính quyền địa phương trong xây dựng điểm đến, đạt chứng nhận du lịch xanh. Chính quyền địa phương chú trọng bảo vệ hệ sinh thái sông nước và không gian làng quê quanh rừng dừa Bảy Mẫu. Các tuyến tham quan, bến thuyền được sắp xếp hợp lý, đồng thời kiểm soát rác thải, tiếng ồn và an toàn đường thủy.

Từ nay đến năm 2030, Cẩm Thanh hướng đến một điểm đến xanh, thân thiện và có trách nhiệm, với các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng ngày càng đa dạng hơn. Xa hơn, đến năm 2035, địa phương đặt mục tiêu chuyển trọng tâm sang nâng chất lượng, để du lịch phát triển theo chiều sâu, tạo thêm giá trị cho người dân mà không làm mất đi những nét riêng của vùng quê sông nước.

Ông Lê Công Sỹ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông, cho biết với chức năng quản lý rừng dừa Bảy Mẫu, đơn vị tăng cường dọn vệ sinh trên sông, quanh khu vực quản lý, kiểm tra hoạt động dịch vụ và hạn chế tiếng ồn từ loa nhạc. Trung tâm cũng đề xuất đầu tư hệ thống thu gom nước thải tại rừng dừa, dự kiến bố trí nguồn lực trong năm 2027.

Trung tâm đã trình và được UBND phường Hội An Đông phê duyệt tour “Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện” tại khu vực Gò Hý, nhằm phân chia dòng khách, giảm áp lực cho vùng lõi rừng dừa. Tour hướng đến những du khách muốn trải nghiệm không gian sinh thái rừng dừa, tạo thêm sinh kế cho cộng đồng địa phương gắn với bảo tồn đa dạng sinh học vùng rừng ngập mặn cửa sông.

“Rừng dừa Bảy Mẫu là điểm du lịch cộng đồng có đặc trưng riêng, kết quả đạt được hôm nay có sự chung tay rất lớn của doanh nghiệp và người dân địa phương. Bên cạnh sự quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ của đơn vị, doanh nghiệp, người dân phải chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động du lịch, giữ cho được những mảng xanh của rừng dừa, sự trong xanh của dòng nước và sự đa dạng vốn có”, ông Sỹ khẳng định.