Thêm không gian sinh hoạt cộng đồng bên dòng Hà Thanh

Sợi dây gắn kết giữa hai địa phương

Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I năm 2026 do UBND phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông phối hợp tổ chức, với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi dân gian, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương và giao lưu cộng đồng.

Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi hoạt động diễn ra ngay trên mặt sông và tạo sức lan tỏa ra không gian hai bên bờ. Dòng sông vốn gắn với đời sống của người dân nay trở thành không gian hội tụ của những cuộc tranh tài, gửi gắm tình yêu quê hương và tinh thần cộng đồng qua những chiếc thuyền hoa.

Hai bên bờ cũng trở nên nhộn nhịp hơn khi người dân và du khách tìm đến theo dõi, cổ vũ và trực tiếp tham gia các hoạt động.

Những tiết mục văn nghệ góp thêm màu sắc cho lễ hội. Ảnh: H.V

Qua lễ hội, sông Hà Thanh có thêm một không gian để người dân gặp gỡ, vui chơi, rèn luyện thể thao và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng. Đây cũng là dịp để 2 phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông thử nghiệm cách khai thác cảnh quan mặt nước gắn với văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó tạo thêm điểm sinh hoạt chung cho người dân 2 địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Đông, đây là lần đầu tiên 2 địa phương phối hợp tổ chức 1 lễ hội. Do còn khá mới mẻ, 2 phường đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai từng hoạt động.

Các lực lượng công an, quân sự, y tế, cứu hộ, cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố cùng các đơn vị liên quan đều được huy động, góp phần bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, đồng bộ.

Các thuyền hoa tạo nên sắc màu rực rỡ trên sông Hà Thanh. Ảnh: H.V

Đặc biệt, đối với các hoạt động trên mặt nước như đua SUP, thuyền hoa, đua thuyền truyền thống, đua thúng, bắt vịt, công tác bảo đảm an toàn được chú trọng. Lực lượng cứu hộ, y tế, an ninh cùng phương tiện hỗ trợ được bố trí tại các khu vực tổ chức.

Các điều kiện về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, điện, nước, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường và hậu cần cũng được triển khai nghiêm túc, theo nhiệm vụ được phân công.

Thực tế tổ chức cho thấy, sự phối hợp giữa 2 địa phương, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng cùng sự chung tay của người dân là những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của lễ hội.

“Qua lần tổ chức này, chúng tôi có thêm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu cách khai thác phù hợp cảnh quan hai bên bờ; từ đó hình thành thêm những sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ người dân, du khách, từng bước trở thành 1 hoạt động văn hóa thể thao mang dấu ấn riêng của không gian Hà Thanh” - ông Nguyễn Văn Dũng nói.

Điểm nhấn mới bên dòng sông Hà Thanh

Sự đa dạng của các hoạt động trên mặt nước sông Hà Thanh đã thu hút đông đảo người dân, vận động viên (VĐV) tham gia, cổ vũ, tạo nên không khí sôi động cho lễ hội.

Theo Ban Tổ chức, Hội thi thuyền hoa có 26 đội thi đến các tổ dân phố, liên tổ dân phố của 2 địa phương tham gia; không gian ẩm thực, quảng bá sản phẩm có 10 gian hàng.

Giải đua SUP thu hút 59 VĐV; giải đua thuyền truyền thống có 5 đội tranh tài; giải đua thuyền thúng có 10 đội với 30 VĐV. Cùng với đó là các trò chơi dân gian, điển hình như bắt vịt dưới nước và chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân, du khách.

Các đội hào hứng tranh tài tại hoạt động đua thuyền thúng trên sông Hà Thanh. Ảnh: H.V

Giành giải nhất Hội thi thuyền hoa, thuyền số 1 của Đền thờ Đức Thánh Trần (phường Quy Nhơn) để lại dấu ấn với cách thể hiện trang trọng, gắn hình tượng Đức Thánh Trần với không gian sông nước.

Đối với các thành viên trong tổ, việc tham gia hội thi nhằm góp thêm sắc màu cho lễ hội và thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ, qua đó gửi gắm mong ước về cuộc sống bình an, quê hương ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Bá Đạt - đại diện thuyền số 1 - chia sẻ: “Với ý nghĩa tôn vinh công đức của Đức Thánh Trần và gửi gắm tâm nguyện bình an cho quê hương, việc đưa hình tượng Ngài lên thuyền hoa tại Lễ hội là niềm tự hào của chúng tôi.

Tập thể rất vinh dự khi được góp một phần công sức vào thành công chung của lễ hội, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đến với người dân, du khách gần xa”.

Cùng gia đình trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội, ông Shin Yong Deuk - du khách Hàn Quốc - dành nhiều thiện cảm cho không gian Hà Thanh và cảnh quan Quy Nhơn.

Ông cho biết: “Tôi đã từng đi Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu và Phú Quốc nhưng đến Quy Nhơn, tôi lại cảm nhận một sức hấp dẫn riêng khi hội tụ biển, sông và núi cùng sự thân thiện của người dân.

Cảnh quan nơi đây vẫn giữ được sự tự nhiên. Đó là một lợi thế có thể tạo thêm sức hút đối với du khách nói chung và Hàn Quốc nói riêng trong thời gian tới”.

Theo tổng hợp bước đầu, lễ hội thu hút hơn 30.000 lượt người dân và du khách tham gia, tham quan. Hình ảnh, video thuyền hoa, các cuộc đua cùng nhiều hoạt động bên sông được người dân ghi lại, chia sẻ và phát trực tiếp trên mạng xã hội. Qua đó, đưa hình ảnh sông Hà Thanh, cảnh quan, đời sống và con người 2 phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông đến với đông đảo người xem.

Sản phẩm OCOP của địa phương được trưng bày, giới thiệu đến người dân và du khách. Ảnh: H.V

Ông Bùi Duy Ninh - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho rằng, mỗi chiếc thuyền hoa, đội đua, gian hàng hay trò chơi bên sông đều có sự góp sức của cộng đồng, khiến lễ hội trở nên gần gũi và mang đậm dấu ấn đời sống địa phương. Sự chung tay ấy cũng tạo thêm cơ hội giao lưu giữa người dân hai phường.

“Qua lễ hội, dòng sông Hà Thanh cho thấy tiềm năng trở thành không gian sinh hoạt chung của cộng đồng 2 phường. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn những hoạt động phù hợp để duy trì, đồng thời bổ sung các nội dung gắn với đặc trưng Hà Thanh, từng bước tạo dấu ấn riêng cho lễ hội” - ông Ninh chia sẻ.