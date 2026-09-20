Hơn 200 tình nguyện viên ra quân thu gom rác khu vực Đại học Thái Nguyên

Các tình nguyện viên ra quân thu gom rác khu vực Đại học Thái Nguyên

Chương trình thu hút hơn 200 tình nguyện viên tham gia, tập trung vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải tại khu vực từ cổng sau ký túc xá Đại học Thái Nguyên đến cổng Trường Đại học Khoa học. Đây là khu vực tập trung đông sinh viên và người dân, lượng rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải nhựa, có nguy cơ phát sinh và tồn lưu.

Khoảng 200kg rác thải các loại đã được thu gom sau buổi ra quân.

Kết thúc buổi ra quân, tình nguyện viên đã thu gom khoảng 200kg rác thải các loại, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường khu vực.

Thông qua hoạt động, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức của sinh viên và cộng đồng về giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa và thực hiện phân loại rác tại nguồn, qua đó từng bước hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.