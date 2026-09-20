Lễ hội Trung thu thuần chay lan tỏa lối sống xanh tại Phan Rang

Lễ hội Trung thu Thuần Chay đã diễn ra thành công trong 3 ngày, từ ngày 17 đến 19/9/2026, tại Quảng trường "Mặt Bằng 2000", đường 16/4, phường Phan Rang, thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân, du khách, các đơn vị, câu lạc bộ và những người yêu thích lối sống xanh đến từ nhiều địa phương.

Với thông điệp hướng đến tình yêu thương, bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng nhân ái, Lễ hội đã mang đến một không gian Trung thu ý nghĩa, gần gũi và tràn đầy sự sẻ chia.

Ấn tượng Buffet thuần chay với hơn 1000 người tham dự

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của Lễ hội là không gian Buffet và Ẩm thực Thuần Chay, nơi quy tụ những món ăn có nguồn gốc thực vật đa dạng, hấp dẫn, được chuẩn bị và giới thiệu bởi các đơn vị đến từ nhiều tỉnh, thành.

Đặc biệt, chương trình Buffet Thuần Chay đã chào đón hơn 1000 người tham dự, cùng thưởng thức những món ăn thuần chay trong không khí vui tươi, ấm áp và đầy tình yêu thương.

Sự hiện diện của đông đảo thực khách không chỉ tạo nên một không gian ẩm thực sôi động mà còn thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với lối sống lành mạnh, thân thiện với môi trường và tôn trọng sự sống.

Từ những món ăn thuần chay mộc mạc, đậm đà hương vị quê hương đến những cách chế biến sáng tạo, Buffet đã trở thành cầu nối để mọi người cùng trải nghiệm, giao lưu và cảm nhận vẻ đẹp của ẩm thực có nguồn gốc thực vật.

Thông qua những bữa ăn sẻ chia, Lễ hội đã lan tỏa thông điệp về tình yêu thương muôn loài, ý thức bảo vệ thiên nhiên và những lựa chọn sống xanh, nhân ái hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Không gian văn hóa và ẩm thực đa dạng

Bên cạnh Buffet Thuần Chay, Lễ hội còn quy tụ 16 gian hàng giới thiệu thực phẩm thuần chay, nông sản, đặc sản thuần chay vùng miền, sản phẩm tranh, đèn nghệ thuật, thủ công truyền thống và các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đây là dịp để các đơn vị sản xuất, kinh doanh và những người yêu thích lối sống xanh gặp gỡ, giao lưu, kết nối và giới thiệu những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương đến người dân Ninh Thuận và du khách.

Không gian lễ hội trở nên sinh động hơn với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như trình diễn gói bánh chưng, bánh tét, làm bánh Trung thu, thư pháp Việt Nam và các hoạt động vui hội trăng rằm.

Sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống, ẩm thực thuần chay và các hoạt động cộng đồng đã tạo nên một mùa Trung thu gần gũi, ý nghĩa, nơi những giá trị về lòng nhân ái, tình yêu thương và ý thức bảo vệ môi trường được lan tỏa một cách tự nhiên.

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện và sẻ chia

Không chỉ mang đến những trải nghiệm văn hóa và ẩm thực, Lễ hội Trung thu Thuần Chay còn để lại dấu ấn đẹp bởi tinh thần thiện nguyện và sự quan tâm đến cộng đồng.

Trong hai ngày 17 và 18/9/2026, chương trình đã trao tặng 3.000 suất ăn thuần chay cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Những suất ăn tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, tình yêu thương và mong muốn mang đến niềm vui cho những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Nguồn thu từ các hoạt động trong Lễ hội cũng được định hướng phục vụ công tác thiện nguyện tại địa phương, góp phần kết nối văn hóa, ẩm thực thuần chay với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Cùng nhau lan tỏa lối sống xanh, nhân ái

Sau 3 ngày diễn ra, Lễ hội Trung thu Thuần Chay tại Phan Rang đã trở thành một không gian kết nối đầy ý nghĩa, nơi mọi người cùng thưởng thức ẩm thực thuần chay, trải nghiệm văn hóa truyền thống, giao lưu và chia sẻ những giá trị sống tích cực.

Đặc biệt, hình ảnh hơn 1000 người cùng tham dự Buffet Thuần Chay đã góp phần tạo nên một dấu ấn đẹp cho Lễ hội, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự lan tỏa của lối sống xanh trong cộng đồng.

Lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa – ẩm thực thuần chay, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về tình yêu thương, sự tôn trọng sự sống và trách nhiệm của mỗi người đối với môi trường, động vật và cộng đồng.

Từ Phan Rang, những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục được lan tỏa, khuyến khích mỗi chúng ta cùng lựa chọn một lối sống nhân ái hơn, xanh hơn và có trách nhiệm hơn.

Lễ hội Trung thu thuần chay đã kết thúc nhưng yêu thương vẫn còn ở lại

Hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục cùng nhau gieo những hạt giống thiện lành, lan tỏa lối sống thuần chay và xây dựng một cộng đồng tràn đầy tình yêu thương.