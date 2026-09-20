Tổ chức chương trình 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ' tại xã Hướng Phùng

Ban Tổ chức trao quà tặng các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn - Ảnh: L.O

Chương trình thu hút hơn 400 em thiếu nhi tham gia với nhiều hoạt động vui tươi, hấp dẫn, như: Biểu diễn văn nghệ, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, đố vui, trò chơi tập thể và phá cỗ Trung thu.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 50 suất qua cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập; đồng thời trao hơn 400 suất quà cho các em tham dự chương trình. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đơn vị, tổ chức và những tấm lòng hảo tâm đối với các em thiếu nhi vùng cao.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ trong chương trình - Ảnh: L.O

Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn mang đến cho trẻ em vùng cao một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.