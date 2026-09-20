Tổ chức chương trình 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ' tại xã Hướng Phùng
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, tại xã Hướng Phùng, Trung tâm hoạt đông Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 và Hải đội 202 Cảnh sát biển tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho các em thiếu nhi vùng cao. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan cùng đông đảo các em thiếu nhi trên địa bàn.
Chương trình thu hút hơn 400 em thiếu nhi tham gia với nhiều hoạt động vui tươi, hấp dẫn, như: Biểu diễn văn nghệ, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, đố vui, trò chơi tập thể và phá cỗ Trung thu.
Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 50 suất qua cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập; đồng thời trao hơn 400 suất quà cho các em tham dự chương trình. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đơn vị, tổ chức và những tấm lòng hảo tâm đối với các em thiếu nhi vùng cao.
Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn mang đến cho trẻ em vùng cao một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/to-chuc-chuong-trinh-long-den-thap-sang-uoc-mo-tai-xa-huong-phung-1972bf2/