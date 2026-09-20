Cuộc hội ngộ của những em bé IVF dịp Trung Thu

Ngày 20/9, giữa không khí Trung Thu, hàng trăm gia đình từng đồng hành cùng Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trở về trong Ngày hội Gia đình với chủ đề “Giấc mơ cổ tích”.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc điều hành Bệnh viện phát biểu.

Theo thông tin từ Bệnh viện: Có gia đình từ Hưng Yên, Phú Thọ; có những gia đình vượt hàng trăm cây số từ Điện Biên, Lào Cai, Quảng Trị, Khánh Hòa… đưa các con trở về. Có em vẫn còn bé xíu trong vòng tay bố mẹ. Có em đã lớn, đã đi học. Cũng có những em bé mà nếu gặp ngoài phố, những bác sĩ từng đồng hành cùng bố mẹ năm nào cũng khó lòng nhận ra. Nhưng dù sinh ra ở đâu, lớn lên ở đâu, những em bé ấy vẫn có một nơi thật đặc biệt để trở về - Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Các em bé tham gia hoạt động trong Ngày hội.

Trung Thu vốn là Tết đoàn viên. Với những gia đình ấy, cuộc đoàn viên hôm nay còn mang một ý nghĩa khác. Đó là ngày bố mẹ và con cùng trở về nơi từng gửi gắm một ước mong lớn lao: được nghe tiếng con gọi “bố”, gọi “mẹ”.

Gia đình bé Minh Khang háo hức trong lần đầu tiên tham gia Ngày hội Gia đình.

Nhiều năm trước, bố mẹ Minh Khang từng bước qua cánh cửa bệnh viện với những lo lắng, hy vọng và cả những ngày chờ đợi. Hôm nay, cũng cánh cửa ấy mở ra, nhưng bên cạnh họ đã có một cậu bé líu lo, háo hức đón Trung Thu.

Giữa sân bệnh viện, những cuộc gặp gỡ diễn ra thật giản dị. Một bác sĩ cúi xuống hỏi tên em bé. Một người mẹ kể con năm nay đã vào lớp 1. Một người bố cười khi nhắc lại câu chuyện nhiều năm trước. Và đôi khi, cả một hành trình dài được gói lại trong một câu nói: “Bác sĩ ơi, con nhà em đây rồi!”…

Bác sĩ chụp ảnh kỷ niệm cùng các gia đình.

Hàng trăm em bé cùng bố mẹ bước qua “Con đường Cổ tích”, tham gia trò chơi, hòa mình vào tiếng trống hội và ánh đèn Trung Thu. Nhưng điều khiến những người làm nghề xúc động có lẽ không chỉ là không khí của một ngày hội. Đó là được nhìn thấy những đứa trẻ mà họ từng biết từ khi còn chưa chào đời.

Hàng trăm em bé về hội ngộ, háo hức tham gia các trò chơi Trung Thu..

Có những thành quả của y học không cần kể bằng những con số. Ngày hôm nay, những thành quả ấy đang chạy nhảy trên sân, đang cười, đang gọi bố mẹ và nắm lấy tay người thân. Mỗi em bé là một câu chuyện. Mỗi gia đình là một hành trình. Phía sau một tiếng cười trẻ thơ có thể là nhiều năm mong mỏi, những lần chờ đợi và một niềm tin được giữ gìn qua thời gian. Với những gia đình vẫn đang trên hành trình tìm con, hình ảnh ấy cũng có thể mang đến một nguồn động viên rất riêng: được nhìn thấy một giấc mơ từng xa xôi nay đã trở thành một cuộc sống bình dị.

Theo các bác sĩ Bệnh viện, một em bé chào đời không phải là điểm kết thúc của một hành trình. Sau đó là những ngày con biết lẫy, biết đi, biết gọi bố mẹ; ngày đầu tiên đến trường; những sinh nhật và những mùa Trung Thu tiếp theo. Bởi vậy, với những người làm nghề, có lẽ không có món quà nào đẹp hơn một ngày cánh cửa bệnh viện mở ra và những gia đình năm nào trở lại.

Trong Ngày hội Gia đình, hình ảnh “Quả Trứng Vàng” từ từ hé mở, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, gợi nhắc về nguồn cội, gia đình và sự khởi đầu của sự sống. Những gương mặt em bé IVF lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn. Nhưng các em không phải những nhân vật trong một câu chuyện cổ tích. Các em đang ở ngay đó - trong vòng tay bố mẹ, giữa tiếng trống hội và ánh đèn Trung Thu.

Ngày hội rồi sẽ khép lại, những chiếc đèn Trung Thu sẽ được cất đi. Các gia đình trở về với cuộc sống thường ngày và những đứa trẻ tiếp tục lớn lên. Nhưng cuộc hẹn vẫn còn. Để một ngày nào đó, Minh Khang và những em bé khác lại có thể trở về, chạy qua cánh cổng bệnh viện, gặp lại những người từng biết mình từ khi còn chưa chào đời.