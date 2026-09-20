Mang trung thu đến cho các em thiếu nhi ở Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương và cộng đồng đối với trẻ em và những người yếu thế trong xã hội. Qua đây góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa; từ đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đồng thời phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” thông qua việc tiếp thêm niềm vui, động lực để các em luôn lạc quan trong cuộc sống.

Tặng quà cho các cháu nhân dịp Tết Trung thu 2026.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được hòa mình trong không khí vui tươi, ấm áp của ngày hội trăng rằm; thưởng thức tiết mục múa lân sôi động và tham gia các hoạt động giao lưu cùng với chú Cuội, chị Hằng và các bạn.

Niềm vui của các cháu thiếu nhi khi đón nhận những phần quà Tết Trung thu.

Dịp này, Ban tổ chức và các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao tặng những phần quà Trung thu đến các em. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và trọn vẹn yêu thương.

Phương Kiếm-Quang Thắng