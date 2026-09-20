Lan tỏa yêu thương tại Hội trại Trung thu 2026 tỉnh Tây Ninh

100 thiếu nhi tham gia Hội trại Trung thu cấp tỉnh năm 2026 cùng đại biểu, Ban Tổ chức và các thầy cô giáo.

Hội trại có 10 đội với 100 thiếu nhi tham gia, đại diện cho hơn 10.801 trẻ em trên địa bàn phường An Tịnh. Trong không khí rộn ràng của mùa trăng tháng Tám, các em học sinh được tham gia nhiều hoạt động vui tươi, giàu tính trải nghiệm như trang trí tiểu trại, làm lồng đèn và các trò chơi “Giữ trăng yêu thương”, “Mang trăng về đội”, “Ghép tranh Trung thu” và các tiết mục văn nghệ, múa lân, tạo không khí sôi nổi, ấm áp và đầy màu sắc cho ngày hội.

Thiếu nhi trên địa bàn phường An Tịnh hào hứng tham gia hoạt động làm lồng đèn tại Hội trại Trung thu cấp tỉnh năm 2026.

Bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban tổ chức Hội trại cho biết, hoạt động nhằm tạo cho các em một sân chơi vui tươi, lành mạnh, bổ ích; giúp thiếu nhi có cơ hội giao lưu, trải nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, tính tự tin và năng khiếu của bản thân. Ngành Y tế xác định việc chăm sóc trẻ không chỉ dừng lại ở bảo đảm sức khỏe thể chất, dinh dưỡng và phòng, chống bệnh tật mà còn phải quan tâm đến sức khỏe tinh thần, môi trường sống và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Ban tổ chức trao Giấy khen cho học sinh có thành tích trong tham gia Hội trại Trung thu cấp tỉnh năm 2026.

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, qua đó tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường, học tập và rèn luyện.

Hội trại Trung thu năm 2026 của tỉnh Tây Ninh không chỉ mang đến cho thiếu nhi sân chơi vui tươi, bổ ích mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cấp chính quyền và toàn xã hội trong chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em.