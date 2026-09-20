Sẵn sàng cho đêm hội 'Mùa trăng yêu thương' 2026

Cô và trò phường Vạn Xuân tự hào hòa mình vào không khí lung linh của mùa trăng yêu thương.

Tại phường Tích Lương, suốt hơn một tháng qua, không khí tại sân trụ sở UBND phường luôn vui nhộn. Sau giờ làm việc, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cùng đông đảo bà con tổ dân phố lại tập trung về đây, miệt mài uốn khung, dán vải lụa để hoàn thiện mô hình đèn Trung thu.

Mô hình đèn Trung thu "Song tượng cát tường" của phường Tích Lương.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hà, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Tích Lương hào hứng chia sẻ: Mô hình đèn Trung thu năm nay của phường có chủ đề là "Song tượng cát tường", gắn liền với hình tượng con voi mang dấu ấn lịch sử lâu đời trên vùng đất Thái Nguyên. Từ thời Lê sơ, nơi đây từng là cơ sở nuôi và huấn luyện voi phục vụ quân sự. Những dấu tích lịch sử đó đến nay vẫn còn lưu lại qua các địa danh quen thuộc như núi Voi, Bến Tượng... Từ những giá trị quý báu ấy, phường Tích Lương lựa chọn hình tượng đôi voi làm chủ thể của mô hình. Hai chú voi được tạo hình trong tư thế sải bước hướng về phía trước, mỗi chú voi có chiều dài 3,9m và chiều cao 3m, thể hiện khí thế vươn lên và may mắn.

Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động này, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Tích Lương cho biết: Năm nay là năm thứ hai phường Tích Lương tham gia Cuộc thi rước đèn của tỉnh. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa lớn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt dành cho các cháu thiếu nhi, mà qua sự chuẩn bị chu đáo này, phường cũng quyết tâm và mong muốn đạt giải cao.

Anh Trương Công Lương, Tổ trưởng tổ 11, phường Bắc Kạn tỉ mỉ hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho mô hình "Thỏ Ngọc dưới trăng".

Hòa chung không khí rộn ràng đó, tại phường Bắc Kạn, tinh thần đoàn kết của nhân dân cũng đang được thể hiện rõ nét qua mô hình “Thỏ ngọc dưới trăng – Đêm rằm cổ tích”.

Mô hình có chiều cao ấn tượng 3,6m, lấy hình ảnh trung tâm là chú Thỏ ngọc dưới ánh trăng rằm, kết hợp hài hòa với cây đa, hoa sen, cá chép, mở ra một không gian Trung thu đậm đà nét văn hóa truyền thống Việt Nam.

Mô hình được người dân thực hiện trong khoảng một tháng. Khởi nguồn từ ý tưởng của anh Trương Công Lương, Tổ trưởng tổ 11, phường Bắc Kạn. Cùng với anh, đông đảo người dân và các giáo viên trên địa bàn đã chung tay thực hiện từng công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ và vô cùng khéo léo.

Anh Trương Công Lương, Tổ trưởng tổ 11, phường Bắc Kạn chia sẻ: "Khi bắt tay vào làm, chúng tôi nhận được sự đồng lòng hưởng ứng rất lớn từ bà con và thầy cô giáo. Mọi người tranh thủ từng buổi tối sau giờ làm, cùng nhau gọt dán, lắp đèn. Nhìn thấy niềm vui tươi và sự mong đợi rạng rỡ trên khuôn mặt các cháu nhỏ, mọi mệt mỏi của chúng tôi như tan biến".

Các địa phương trong tỉnh sẵn sàng cho đêm hội "Mùa trăng yêu thương".

Tết Trung thu năm 2026 tại Thái Nguyên lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chăm sóc trẻ em qua chuỗi hoạt động phong phú. Điểm nhấn được mong chờ nhất là Cuộc thi rước đèn cấp tỉnh với 3 nội dung: thi mô hình; thi rước đèn và thi sáng tạo ý tưởng trên Fanpage Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên.

Sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại đang tạo nên khí thế rộn ràng, rực rỡ trước đêm hội trăng rằm. Với sự chuẩn bị công phu của các địa phương, Đêm hội Mùa trăng yêu thương 2026 hứa hẹn sẽ mang đến cho các em thiếu nhi Thái Nguyên một mùa Trung thu trọn vẹn, ấm áp và đong đầy ký ức tuổi thơ.