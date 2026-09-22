Đầu tư công mở đường cho Thọ Sơn đổi thay

Từ những tuyến đường được nâng cấp đến hệ thống điện chiếu sáng, cơ sở y tế được sửa chữa, nguồn vốn đầu tư công đang từng bước tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn giáp ranh Tây Nguyên.

Công nhân thi công rãnh thoát nước của dự án sửa chữa, cải tạo một tuyến đường ở xã Thọ Sơn.

Mở rộng không gian phát triển

Sau sáp nhập, xã Thọ Sơn có địa bàn rộng, nhưng cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn. Vì vậy, xã có nhu cầu đầu tư lớn trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đầu tư công được xác định là nền tảng để hoàn thiện hạ tầng, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Ông Trần Văn Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn cho biết: Địa phương xác định kế hoạch đầu tư công phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những công trình thực sự cần thiết, có tính kết nối và tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân. Trong số 23 công trình, dự án, xã ưu tiên lĩnh vực giao thông 6 công trình; hạ tầng kỹ thuật 10 công trình, còn lại là các công trình khác.

Một trong những dự án giao thông nông thôn đang được triển khai, nhận được sự quan tâm của người dân là Dự án Sửa chữa, cải tạo đường từ ngã ba Bụi Tre đi Nhà thờ Tin lành Đăng Blang, thuộc thôn Phú Sơn. Đây là công trình giao thông cấp IV, dài gần 2km, nền đường rộng từ 7-8m, tổng mức đầu tư 7,3 tỷ đồng. Công trình được khởi công đầu tháng 8-2026, dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 12-2026.

Với người dân thôn Phú Sơn, đây là tuyến đường được chờ đợi nhiều năm. Ông Đặng Văn Thao, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Phú Sơn cho biết: Toàn thôn có hơn 1,2 ngàn hộ dân, trong đó khoảng 30% là đồng bào dân tộc thiểu số.

“Trong nhiều năm qua, tuyến đường xuống cấp trầm trọng với chi chít ổ gà, đất đá lởm chởm. Nhiều đoạn dốc, cua gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển nông sản của bà con. Đặc biệt, vào mùa mưa, nước chảy lênh láng, nhiều rác thải trôi nổi, gây mất mỹ quan và vệ sinh môi trường. Do vậy, việc xã đầu tư tuyến đường bà con rất phấn khởi” - ông Thao chia sẻ.

Theo thiết kế, tuyến đường được sửa chữa trên cơ sở nền đường hiện hữu, mở rộng thêm hành lang và mương thoát nước theo mốc lộ giới. Một số hộ dân sống dọc tuyến phải tháo dỡ trụ cổng, hàng rào, chặt bỏ cây trồng để bàn giao mặt bằng. Trên tinh thần vì lợi ích chung, 100% số hộ bị ảnh hưởng đều tự nguyện tháo dỡ để dự án đẩy nhanh tiến độ.

Ông Điểu Canh, ở thôn Phú Sơn, làm nghề hàn xì tại nhà, có 15m mặt tiền giáp đường cho biết: “Gia đình tôi bị ảnh hưởng trụ cổng nhưng đã nhanh chóng tháo dỡ. Bao năm qua, niềm mong ước làm đường nay thành hiện thực, do vậy bà con ai cũng sẵn sàng ủng hộ”.

Hiện dự án đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống mương thoát nước. Cùng với đó, xã Thọ Sơn đang triển khai 5 dự án sửa chữa, cải tạo các tuyến đường liên thôn, góp phần tăng tính kết nối, mở rộng không gian phát triển.

Đầu tư công là một trong những nguồn lực quan trọng để Thọ Sơn từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Năm 2026, xã triển khai 23 công trình, dự án, tập trung vào những hạng mục thiết yếu, có tính kết nối và tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân. Xã phấn đấu hoàn thành các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, qua đó tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Ông TRẦN VĂN PHƯƠNG, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn

Những công trình đi vào đời sống

Không dừng ở giao thông, nguồn vốn đầu tư công của xã Thọ Sơn còn được bố trí cho những công trình gắn trực tiếp với đời sống người dân. Một trong những công trình nổi bật là hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời dọc quốc lộ 14, dài gần 5km.

Hệ thống đèn năng lượng mặt trời cũng được xã đầu tư dọc các tuyến đường trục chính tại các thôn, nhà văn hóa các thôn, trụ sở làm việc của Công an xã và khu vực ven hồ chứa nước Trảng cỏ Bù Lạch. Tổng kinh phí các dự án điện năng lượng mặt trời toàn xã gần 14 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, ở thôn Sơn Hiệp cho biết: “Quốc lộ 14 đoạn đi qua địa bàn xã có mật độ giao thông rất đông. Thời điểm 22h hằng ngày, có nhiều xe khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đi qua và từ các tỉnh Tây Nguyên xuống khiến tình hình giao thông phức tạp. Việc xã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời dọc tuyến đường góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ban đêm. Đặc biệt, điện chiếu sáng dọc các tuyến đường trục chính trong xã giúp người dân đi lại an toàn, hạn chế tình trạng mất an ninh trật tự”.

Hệ thống đèn năng lượng mặt trời được xã Thọ Sơn đầu tư dọc các tuyến đường chính trên địa bàn.

Lĩnh vực y tế cũng được xã ưu tiên bố trí nguồn lực. Dự án Sửa chữa, mua sắm một số trang thiết bị Trạm Y tế xã Thọ Sơn góp phần cải thiện điều kiện khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Bác sĩ Chu Văn Hưng, phụ trách Trạm Y tế xã Thọ Sơn cho biết: Trạm vừa được đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống nền kho, sơn sửa các phòng chức năng chính tại trụ sở; mái nhà được xử lý chống thấm, dột, bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho viên chức và các y, bác sĩ. Bên cạnh đó, trạm được xây dựng mái vòm, mở rộng không gian, công năng phục vụ khám, chữa bệnh. Trạm cũng được mua sắm trang thiết bị y tế, cơ bản đáp ứng công tác khám, chữa bệnh ban đầu.

Ông Trần Văn Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn cho biết thêm: “Đối với các công trình đủ điều kiện thi công, xã Thọ Sơn yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ. Những khối lượng đã hoàn thành, nghiệm thu, yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thanh toán theo quy định. Dự kiến đến 30-9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 80%”.