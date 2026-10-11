Dấu ấn mùa du lịch tháng Mười

Điểm nhấn nổi bật của Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với trang phục truyền thống của các quốc gia. Ảnh: Thế Đại

Từ “mùa sự kiện” tháng Mười...

Những ngày đầu tháng Mười, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, không khí lễ hội đã hiện hữu trên nhiều không gian của Thành phố. Giữa phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, không gian trung tâm Thủ đô trở nên rực rỡ và sôi động với Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, quy tụ hơn 1.000 người đến từ nhiều quốc gia. Những màn diễu hành, trình diễn nghệ thuật, trang phục và giao lưu văn hóa đa sắc tạo nên một bức tranh sinh động về sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa ngay giữa lòng Hà Nội. Đây là một trong những điểm nhấn của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1 đến 4-10 với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” quy tụ đại diện 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.

Rời hồ Hoàn Kiếm về phía hồ Tây, không khí lại chuyển sang một gam màu khác. Tiếng trống thúc dồn trên mặt nước, tiếng mái chèo quạt xuống hồ hòa cùng tiếng reo hò của khán giả. Gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự Giải Bơi chải thuyền Rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng. Trên những chiếc SUP, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mặt hồ Tây tạo nên hình ảnh đặc biệt trong những ngày hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Cùng thời điểm, một dòng người khác bắt đầu hành trình từ khi thành phố còn chưa tỉnh giấc. Các vận động viên cự ly 42,195km của Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 xuất phát lúc 4 giờ sáng từ khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu. Trên 42km ấy là hàng loạt hình ảnh nhận diện của Hà Nội: Hồ Gươm, khu phố cổ, Nhà hát Lớn, Nhà thờ Lớn, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồ Tây, những cây cầu bắc qua sông Hồng...

Năm nay, cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Hà Nội xây dựng và tổ chức nhiều chương trình, sự kiện và sản phẩm du lịch mới, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan, trải nghiệm của nhân dân và du khách. Điểm nhấn là xây dựng và giới thiệu 72 gợi ý hành trình tour khám phá Hà Nội, gắn với dấu mốc kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô...

Nhìn rộng ra, mốc 10-10 vì thế không chỉ còn là một ngày để nhắc nhớ lịch sử, mà đang có khả năng trở thành “thỏi nam châm”, “neo thời gian” của du lịch Hà Nội, thời điểm mà các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm cùng hội tụ, tạo cho du khách một lý do cụ thể để lựa chọn Thủ đô trong hành trình của mình.

... đến việc hình thành kinh tế du lịch

Dịp 10-10 với mật độ sự kiện dày, lượng người tập trung lớn và sức hút truyền thông cao chính là thời điểm thuận lợi để kiểm nghiệm khả năng chuyển từ đón số đông du khách sang tạo nhiều giá trị hơn từ mỗi chuyến đi.

Hà Nội đã có sẵn một lợi thế mà không đô thị nào có thể sao chép, chiều sâu ký ức lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, cộng hưởng với mùa thu, không gian di sản, hồ nước, phố cổ và đời sống văn hóa đặc trưng. Vấn đề là phải chuyển những lợi thế ấy thành một chuỗi trải nghiệm đủ dày để du khách không chỉ đến dự một sự kiện rồi rời đi, mà tiếp tục lưu trú và tiêu dùng.

Theo CEO Travelogy Việt Nam Vũ Văn Tuyên, một chuỗi giá trị có thể được thiết kế theo hướng: Di sản - câu chuyện - nghệ thuật - ẩm thực - mua sắm - trải nghiệm - kinh tế đêm - lưu trú. Ở mỗi mắt xích, khách lại có thêm một lý do ở lại và một cơ hội chi tiêu. Nếu áp dụng tư duy này cho chuỗi hoạt động dịp 10-10, Hà Nội không nên chỉ bán từng sự kiện, mà cần bán cả hành trình 48 hoặc 72 giờ ở Hà Nội.

Ở khía cạnh khác, TS Lê Thị Việt Hà, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, bài toán vì thế không chỉ là Hà Nội có bao nhiêu sự kiện trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Điều đáng quan tâm hơn là du lịch được lợi gì trước, trong và sau mỗi dịp lễ.

“Kinh tế đêm là một trong những dư địa tăng trưởng lớn nhất còn bỏ ngỏ của Hà Nội. Khi một chương trình nghệ thuật hay một lễ hội có thể giữ chân khách thêm một đêm, chi tiêu không chỉ tăng ở chính sự kiện mà lan sang khách sạn, nhà hàng, vận chuyển, bán lẻ và dịch vụ. Như vậy, kinh tế đêm chính là chiếc cầu nối giữa kinh tế sự kiện và kinh tế du lịch”, TS Lê Thị Việt Hà nói.

Đồng quan điểm, CEO Travelogy Việt Nam Vũ Văn Tuyên cho biết thêm: “Nếu sau bữa tối du khách không có thêm lựa chọn về nghệ thuật, âm nhạc, biểu diễn, mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe... hoặc những trải nghiệm đặc biệt, thành phố tự đánh mất một phần “giờ vàng” của du lịch. Vì vậy, kinh tế đêm không nên chỉ được hiểu là mở thêm hàng quán. Đó phải là một hệ sinh thái trải nghiệm ban đêm có chất lượng, an toàn và có bản sắc Hà Nội”.

Từ góc độ cơ quan quản lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu chỉ ra rằng bên cạnh sự gia tăng lượng khách quốc tế, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách tại Thủ đô cũng cần được cải thiện. Hướng đi của Thành phố sắp tới là đẩy mạnh du lịch văn hóa - di sản, MICE, du lịch đêm, ẩm thực và du lịch kết hợp sự kiện. Các sản phẩm du lịch đêm, trải nghiệm văn hóa chiều sâu và sản phẩm có khả năng thu hút dòng khách du lịch chi tiêu cao sẽ tiếp tục phát triển. Thông qua các hoạt động, Thành phố hướng tới tạo điểm nhấn, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.