Thể thao truyền thống lan tỏa sắc màu văn hóa Mông

Tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, môn kéo co thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi, cổ vũ. Hơn 130 vận động viên thuộc 6 đội đến từ các tỉnh tham gia tranh tài. Khi hiệu lệnh vang lên, các thành viên đồng loạt ghì chân, ngả người, dồn sức kéo dây. Sự phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm của các vận động viên tạo nên những màn giằng co gay cấn.

Bên ngoài sân đấu, khán giả chăm chú theo dõi, tiếng hò reo hòa cùng những tràng vỗ tay cổ vũ tiếp thêm khí thế cho các đội thi. Chị Nguyễn Thu Hiền, du khách đến từ tỉnh Thái Nguyên, nhiệt tình cổ vũ các vận động viên. Chị Hiền cho biết: Tôi đặc biệt yêu thích môn kéo co. Khi mà theo dõi các đội thi đấu, tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm của các vận động viên. Những màn tranh tài cũng mang đến không khí thể thao hào hứng, thu hút người xem.

Đội kéo co đoàn Điện Biên tham gia thi đấu.

Nếu kéo co cuốn hút bởi sức mạnh và sự đồng lòng, ném pa pao lại tạo sức hấp dẫn từ những đường ném đòi hỏi sự khéo léo, chính xác. Trong mỗi lượt thi, vận động viên tập trung quan sát, căn chỉnh lực và hướng ném. Khán giả dõi theo đường bay của quả pao, chờ đợi kết quả và dành những tràng vỗ tay động viên sau mỗi lượt thực hiện.

Em Ly Thị Hương, vận động viên ném pa pao đến từ tỉnh Tuyên Quang, cùng các thành viên trong đội tập trung thực hiện phần thi. Trong thời gian 10 phút, những quả pao liên tục được tung lên, đòi hỏi sự khéo léo và phối hợp giữa các thành viên. Với Hương, được tham gia thi đấu tại Ngày hội còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các vận động viên đến từ nhiều địa phương, cùng chia sẻ niềm yêu thích đối với trò chơi truyền thống.

“Em rất vui khi được tham gia thi ném pa pao tại Ngày hội, được giao lưu với các vận động viên đến từ nhiều địa phương. Đây là trò chơi dân gian gắn bó với đời sống văn hóa của đồng bào Mông, thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Em mong muốn trò chơi này được nhiều người biết đến hơn, để người dân và du khách hiểu thêm về văn hóa dân tộc Mông”, Hương chia sẻ.

Sức hút của thể thao truyền thống còn thể hiện qua các môn đẩy gậy, bắn nỏ và tù lu. Mỗi môn có cách thi đấu riêng, đòi hỏi vận động viên phát huy sức mạnh, kỹ thuật và sự tập trung. Những pha tranh tài quyết liệt, các lượt thi thể hiện kỹ năng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tạo nên nhiều sắc thái riêng cho Ngày hội, giúp người xem có thêm trải nghiệm về các môn thể thao gắn với đời sống văn hóa đồng bào Mông.

Vận động viên thi đấu bắn nỏ tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.

Diễn ra từ ngày 9 đến 11/10/2026, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV quy tụ hơn 220 vận động viên thuộc 8 đoàn: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cao Bằng, Lai Châu và Lào Cai. Sáu môn thi đấu gồm bóng đá nữ, tù lu, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và ném pa pao mang đến nhiều nội dung tranh tài, kết hợp giữa tinh thần thi đấu thể thao và việc giới thiệu các trò chơi dân gian đặc trưng của đồng bào Mông.

Điểm nhấn tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là lần đầu tiên bóng đá nữ được đưa vào chương trình thi đấu, với sự tham gia của các cầu thủ đến từ Điện Biên, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Những trận đấu mang đến cơ hội giao lưu, tranh tài cho các nữ vận động viên, thu hút sự quan tâm của khán giả. Các trận đấu còn được phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội, giúp người dân và du khách theo dõi, cổ vũ, góp phần lan tỏa không khí Ngày hội đến đông đảo công chúng.

Lần đầu tiên, bóng đá nữ được đưa vào thi đấu tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông.

Cầu thủ Hoàng Thị Huyền Hương, Đội trưởng Đội bóng đá nữ Tuyên Quang, cho biết: Được thi đấu tại Ngày hội là niềm vui và cũng là cơ hội để chúng em giao lưu, học hỏi với các đội bóng đến từ địa phương khác. Lần đầu tiên bóng đá nữ được tổ chức tại Ngày hội, chúng em và các cầu thủ đều thi đấu hết mình, mong muốn có thêm những trải nghiệm ý nghĩa, tăng cường tình đoàn kết và góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông.

Theo ông Phạm Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Điện Biên, các môn thể thao truyền thống của dân tộc Mông nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách. Những trò chơi như kéo co, ném pa pao, đẩy gậy, tù lu được tổ chức thi đấu trong khuôn khổ Ngày hội tạo điều kiện để các giá trị văn hóa quen thuộc tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Riêng bóng đá nữ, việc lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu đã mở rộng nội dung giao lưu thể thao, tạo thêm cơ hội để các nữ vận động viên thể hiện khả năng và thu hút khán giả theo dõi, cổ vũ. Qua việc trực tiếp theo dõi, cổ vũ và trải nghiệm các hoạt động, người dân, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu nét đặc sắc trong văn hóa của đồng bào Mông.

Khán giả theo dõi, cổ vũ các vận động viên thi đấu thể thao.

Khép lại những ngày tranh tài, các môn thể thao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV để lại dấu ấn qua tinh thần thi đấu, sự gắn bó giữa các đoàn vận động viên và tình cảm của khán giả. Việc duy trì, tổ chức các môn thể thao truyền thống trong khuôn khổ Ngày hội góp phần bảo tồn những trò chơi dân gian, tạo không gian để các giá trị văn hóa của đồng bào Mông tiếp tục được trao truyền và lan tỏa trong đời sống cộng đồng.