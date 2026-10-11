Ngắm nét hút hồn của những cô gái Chăm ở Lâm Đồng

Hàng năm, cứ đến tháng 7 theo lịch Chăm (vào tháng 9 hoặc tháng 10 dương lịch) đồng bào Chăm tại Lâm Đồng lại tề tựu tổ chức lễ hội truyền Katê.

Sự kiện này thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Những cô gái Chăm trong trang phục rực rỡ như những đóa hoa, thu hút ánh nhìn của du khách

Những cô gái Chăm thường sở hữu đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu hút hồn, nụ cười hiền hậu và làn da rám nắng khỏe khoắn

Phụ nữ Chăm thường mặc áo dài truyền thống kín đáo, không xẻ tà (áo dài trắng dành cho thiếu nữ chưa chồng, áo dài đen hoặc màu sẫm dành cho phụ nữ đã có gia đình

Trang phục được tô điểm bởi dải khăn quàng vai, thắt lưng thổ cẩm (talei kabak, talei ka-in) với các gam màu rực rỡ như đỏ, vàng, xanh nổi bật trên nền vải.

Cô gái Chăm nổi bật với gương mặt sắc sảo, ánh mắt sâu hút hồn.

Trong phần nghinh rước y trang nữ thần Pô Sah Inư, những cô gái xinh xắn thường được lựa chọn để ôm tháp hoa dâng lên nữ thần Po Sah Inư.

Vẻ uyển chuyển, mềm mại trong từng động tác múa kết hợp cùng trang phục truyền thống khiến những màn biểu diễn văn nghệ của các cô gái Chăm trở nên lôi cuốn, sinh động.

Du khách không thể rời mắt trước vẻ đẹp rạng rỡ của các cô gái Chăm.

Trước đền thờ của nữ thần Pô Sah Inư, những thiếu nữ Chăm thành tâm khấn nguyện. Nét trang nghiêm hiện lên trên từng gương mặt.

Anh Nguyễn Quang Vinh (du khách TP.HCM) vui vẻ nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Tết Katê của bà con tại đây, không khí vui và rộn ràng. Các bạn nữ trong trang phục truyền thống của đồng bào Chăm trông xinh xắn, lôi cuốn khó tả”.

Nụ cười e ấp của thiếu nữ Chăm.

Nét thanh tú, rạng ngời của các thiếu nữ Chăm để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách.

Theo ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lễ hội Katê là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và trao truyền những giá trị truyền thống về tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian, âm nhạc, múa, trang phục, nghề thủ công và phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Chăm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tết Katê (hay lễ hội Katê) là ngày lễ hội truyền thống lớn nhất và quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội diễn ra vào đầu tháng 7 theo Chăm lịch (thường rơi vào khoảng tháng 9 - tháng 10 dương lịch hằng năm). Lễ hội là dịp để bà con tưởng nhớ các vị thần linh, tổ tiên, và các anh hùng dân tộc được tôn làm thần (như vua Pô Klong Garai, Pô Rômê, Nữ thần Pô Sah Inư). Cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no. Gắn kết cộng đồng, bảo tồn các giá trị nghệ thuật dân gian đặc sắc.