Đáp lại niềm tin

Những khó khăn đã xuất hiện với Arsenal vòng đấu thứ 5, khi “Pháo thủ” thua đậm 0-3 trước Brighton. Đó là trận đấu mà nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh bị bóp nghẹt bởi khả năng pressing khủng khiếp của Brighton và bức tường hàng thủ vốn là niềm tự hào của "Pháo thủ" gần như vỡ vụn. Điều quan trọng nhất là Brighton đã cho thấy đội bóng ĐKVĐ Premier League không phải là đội bóng không thể bị đánh bại. Tuy vậy, giới chủ của Arsenal chỉ xem đó là một tai nạn và vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV Mikel Arteta, bằng việc gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Tây Ban Nha đến hè 2030, thay thế cho bản hợp đồng cũ chỉ còn thời hạn 1 năm nữa. Với hy vọng bản hợp đồng này, HLV Mikel Arteta sẽ tạo ra một triều đại thống trị cho “Pháo thủ” trên mọi đấu trường, sau khi đã vô địch Premier League 2025/26. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với HLV Arteta. Việc đầu tiên đặt ra cho Arteta sau khi nhận bản hợp đồng dài hạn là phải đánh bại Leeds United ở vòng đấu thứ 6, để quên đi thất bại tủi hổ ở vòng đấu thứ 5, đồng thời gây áp lực lên Man City, khi đội dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh thi đấu muộn hơn “Pháo thủ”.

Bên kia chiến tuyến, Leeds United đang thể hiện một phong độ rất cao. Sau 5 vòng từ đầu mùa, đoàn quân của HLV Daniel Farke vẫn đang bất bại, khi giành 2 chiến thắng và 3 trận hoà. Đáng chú ý, Leeds từng nghiền nát Newcastle 4-1 và cầm hòa Brighton 1-1 trên sân Amex, sân đấu mà Arsenal vừa thua tan nát 0-3 vòng trước. Đáng chú ý, Leeds cực kỳ bản lĩnh trên sân khách. Nếu không tính trận thua 0-3 trên sân West Ham ở vòng cuối cùng mùa trước khi đã hết động lực, thì Leeds chỉ thua 2/15 trận xa nhà gần nhất ở Premier League. Chi tiết hơn, cả 2 trận thua đó thì Leeds đều chỉ thua Man City 2-3 và thua Newcastle 3-4 bởi bàn thủng lưới ở phút bù giờ. Đó là những con số cho thấy Leeds cực kỳ lỳ lợm khi đá xa nhà. Với những nhân sự phù hợp với thế trận phòng ngự phản công, đặc biệt là Calvert-Lewin làm tường tốt ở tuyến trên cùng với những cầu thủ giàu tốc độ như Tanaka, Leeds hoàn toàn có thể khiến cho Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu sớm nhất ở vòng đấu thứ 6.

Đúng như dự đoán, Leeds United đã chứng tỏ tại sao họ vẫn bất bại trong 5 vòng đấu đầu tiên. Đội khách đã chơi cực kỳ ấn tượng trước nhà ĐKVĐ. Sau 45 phút đầu tiên cả hai đội không thể tìm được bàn thắng, Leeds đã bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 55. Từ pha phản công bên cánh trái, Gudmundsson lao lên như một mũi tên, rồi căng ngang vào trong ngay tầm để Justin đệm chéo góc tung lưới Arsenal mở tỉ số trận đấu.

Rơi vào thế bị dẫn bàn, lòng tổn thương của nhà ĐKVĐ đã trỗi dậy, chỉ 7 phút sau, Arsenal đã có bàn thắng quân bình tỉ số. Cú chuyền bóng bằng đầu của White vào vòng cấm tạo điều kiện để Calafiori băng vào đá nối cận thành gỡ hòa 1-1. Màn lội ngược dòng của Pháo thủ được ấn định vào phút 71. Trong một pha phối hợp tấn công cực kỳ ăn ý. Declan Rice giật gót cho Bruno tung cú đá căng từ sát vòng 16m50 nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng cho “Pháo thủ”, và chiến thắng này như một lời khẳng định của Mikel Arteta rằng niềm tin của giới chủ Arsenal đã giành cho ông là đúng.