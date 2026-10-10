Arsenal ngược dòng nghẹt thở

Guimaraes tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị.

Trên sân Emirates, Arsenal cần chiến thắng để tìm lại sự tự tin sau thất bại 0-3 trước Brighton ở vòng trước, đồng thời gây sức ép lên Man City trong cuộc đua đầu bảng. Tuy nhiên, Leeds cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt với hàng phòng ngự mới thủng lưới 3 bàn sau 5 vòng đầu tiên.

Hiệp một diễn ra căng thẳng với thế trận tranh chấp quyết liệt. Arsenal tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công. Phút 19, Kai Havertz bật cao đánh đầu trong vùng cấm, song thủ môn James Trafford dễ dàng kiểm soát tình hình.

Ở chiều ngược lại, Leeds nhiều lần khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo. Phút 28, Jayden Bogle dứt điểm cận thành nhưng David Raya phản xạ xuất sắc cứu thua cho Arsenal. Đến phút 43, thủ môn người Tây Ban Nha tiếp tục bay người cản phá cú sút góc hẹp nguy hiểm của Gabriel Gudmundsson.

Sau giờ nghỉ, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao. Arsenal liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương, nhưng Trafford lần lượt từ chối cú dứt điểm của Martin Odegaard ở phút 50 và những nỗ lực tấn công khác của đội chủ nhà.

Không thể ghi bàn, Arsenal còn nhận đòn hồi mã thương. Phút 55, Leeds bất ngờ vượt lên dẫn trước. Gudmundsson bứt tốc bên cánh trái, vượt qua Declan Rice rồi căng ngang thuận lợi để James Justin băng vào dứt điểm đưa đội khách dẫn 1-0.

Leeds United ghi bàn trước nhưng không thể bảo toàn tỷ số.

Bàn thua buộc Arsenal phải đẩy cao đội hình. Bảy phút sau, "Pháo thủ" tìm được bàn gỡ hòa. Từ quả tạt của Noni Madueke, Ben White đánh đầu làm tường để Riccardo Calafiori băng vào dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép và được đền đáp ở phút 71. Trong pha phối hợp trung lộ đẹp mắt, Odegaard chọc khe cho Rice, trước khi tiền vệ người Anh thực hiện cú đánh gót tinh tế để Bruno Guimaraes băng lên dứt điểm thành bàn, hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Những phút cuối, Leeds nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Arsenal. Đội chủ nhà bảo toàn lợi thế đến hết trận, giành trọn 3 điểm với màn trở lại đầy bản lĩnh trong hiệp hai. Chiến thắng này giúp Arsenal giải tỏa áp lực và san bằng điểm số với Man City ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh.