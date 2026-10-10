Nhận định trận đấu Arsenal vs Leeds, 18h30 ngày 10.10: Khoan phá bê tông

Phong độ Arsenal vs Leeds

Lần lượt đánh bại Man City, Chelsea, Napoli để sở hữu chuỗi 7 trận toàn thắng, chẳng ai ngờ mạch bất bại của Arsenal lại kết thúc theo kịch bản điên rồ đến thế. Trước khi Ngoại hạng Anh tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung ĐTQG, thầy trò HLV Mikel Arteta có chuyến viếng thăm sân Amex.

Bất chấp cảnh báo khó khăn, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn ở khả năng giành trọn vẹn 3 điểm. Song thực tế trên sân lại cho thấy sắc màu hoàn toàn đối lập. Đại gia thành London phải chịu trận trước lối chơi linh hoạt của Brighton và xứng đáng ra về cùng thảm bại 0-3.

Kết quả thất vọng cũng đồng nghĩa, Arsenal đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City. Khoảng cách hiện tại giữa đôi bên là 3 điểm. Ngay cả khi vượt qua Leeds, khả năng "The Gunners" đòi lại ngôi đầu sau vòng 6 khá thấp do hiệu số bàn thắng chênh lệch tương đối lớn (+4 so với +8).

Muốn vươn lên chiếm lại đỉnh bảng, Arsenal cần thắng đậm và trông mong Man City trắng tay trong cuộc đại chiến với Liverpool tại Anfield. Nhưng kịch bản tươi đẹp đó thực chất không quá quan trọng. Mục tiêu chính thầy trò HLV Arteta hướng đến đơn giản là 3 điểm.

Chỉ khi làm tốt nhiệm vụ của bản thân, cơ hội mới thật sự mở ra. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài nên bộ mặt ổn định mới là yếu tố then chốt, mang về nụ cười chiến thắng sau cùng.

Trở lại Emirates, Arsenal tất nhiên được đánh giá cao hơn Leeds về mọi mặt. Thống kê đối đầu là minh chứng xác đáng nhất. Trong 10 lần đụng độ gần đây giữa đôi bên, Arsenal đã thắng tới 9 và chỉ hòa 1. Đồng thời 7 lần đón tiếp các vị khách đến từ Yorkshire gần nhất, chiến thắng cũng đều gọi tên đội chủ nhà.

Song nếu tiếp tục thể hiện phong độ nhợt nhạt như vòng đấu gần nhất, Arsenal hoàn toàn có thể lại mất điểm. Bởi Leeds hiện cũng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt như những cuộc chạm trán trước.

Đội khách nằm trong số 5 gương mặt chưa nếm mùi chiến bại từ đầu mùa (thắng 2, hòa 3). Chiến tích đó có lẽ công đầu phải thuộc về HLV Daniel Farke. Sau những lần lên xuống hạng cùng Norwich City hay chính Leeds, chiến lược gia người Đức dường như đã rút ra những bài học xương máu.

Thay vì lối chơi cống hiến, Farke quyết định điều chỉnh lại chiến thuật, ưu tiên sự chắc chắn trước cầu môn hơn. Không phải ngẫu nhiên ông đồng ý với kế hoạch bỏ ra khoản phí chuyển nhượng kỷ lục CLB, 40 triệu bảng, để đưa về thủ thành James Trafford.

Trước đó, Leeds cũng mạnh dạn chi 34 triệu bảng chiêu mộ trung vệ triển vọng Tarik Muharemovic. Cả 3 tân binh đắt giá nhất trong hè qua đều nằm ở hàng phòng ngự, cho thấy chiến lược đúng đắn của Farke cùng các cộng sự.

Vỏn vẹn 3 bàn thua sau 5 trận, Leeds đang sở hữu hàng phòng thủ chắc chắn nhất giải. Song hệ thống ấy liệu có trở thành điểm tựa giúp đội khách tạo nên bất ngờ ngay tại Emirates?

Thông tin lực lượng Arsenal vs Leeds

Arsenal: Danh sách chấn thương khá dài với Declan Rice, Ezri Konsa, William Saliba, Kai Havertz, Max Dowman, Ben White, Cristhian Mosquera và Christos Tzolis.

Leeds: Thiếu vắng Daniel James, Mateo Joseph và Joe Rodon.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Leeds

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres

Leeds: Trafford; Justin, Muharemovic, Elvedi; Bogle, Tanaka, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Okafor, Calvert-Lewin

Dự đoán: 2-1