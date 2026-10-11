Luke Shaw gây phẫn nộ khi thoát thẻ đỏ

Shaw khơi mào cuộc xô xát với Bentancur.

Tình huống xảy ra ở phút 78 trong trận Manchester United gặp Tottenham Hotspur ở vòng 6 Premier League. Luke Shaw nổi giận sau pha vào bóng của Rodrigo Bentancur rồi dùng lực đẩy tiền vệ người Uruguay ngã xuống sân.

Bentancur lập tức đứng dậy, tiến sát đối thủ và húc đầu về phía Shaw. Trọng tài Stuart Attwell quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Tottenham, trong khi hậu vệ MU chỉ phải nhận thẻ vàng.

Quyết định này khiến nhiều người hâm mộ tranh cãi trên mạng xã hội X. Họ cho rằng cú đẩy của Shaw cũng đủ nghiêm trọng để trọng tài xem xét một án phạt nặng hơn.

“Đây đã là lần thứ hai Manchester United thoát án phạt kiểu này trong mùa giải. Luke Shaw rõ ràng đã đẩy Bentancur ngã xuống đất. Thẻ đỏ của anh ta đâu?”, một tài khoản viết trên X.

Một người khác đặt vấn đề về tính nhất quán trong cách xử lý của trọng tài: “Vậy cú đẩy mạnh của Shaw thì sao? Không có gì à? Hoặc cả hai cùng nhận thẻ đỏ, hoặc cả hai cùng nhận thẻ vàng”.

Một số cổ động viên còn viện dẫn quy định của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), cho rằng hành vi dùng hai tay đẩy đối thủ vào ngực khi bóng không ở gần có thể bị phạt thẻ đỏ trực tiếp. Họ cũng cáo buộc Shaw là người khơi mào vụ xô xát.

Tuy nhiên, theo giải thích được Trung tâm điều hành trận đấu Premier League (PGMOL) công bố, VAR xác định Bentancur đã dùng đầu lao vào Shaw với lực tác động đáng kể. Hành vi này được xếp vào nhóm bạo lực, đủ căn cứ để truất quyền thi đấu.

Trên sân, trọng tài Stuart Attwell cũng xác nhận quyết định rút thẻ đỏ dành cho Bentancur vì lỗi húc đầu. Dù vậy, PGMOL không giải thích về án phạt dành cho Shaw.

Việc Shaw chỉ nhận thẻ vàng tiếp tục gây bất bình với một bộ phận người hâm mộ. Tranh cãi lúc này tập trung vào câu hỏi liệu trọng tài có áp dụng nhất quán các mức phạt đối với hai cầu thủ trong cùng một vụ va chạm hay không.

Highlights Manchester United 1-1Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.