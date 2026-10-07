'Trại Buôn Người' lập thêm cột mốc mới

Tính đến sáng 7/10, Trại Buôn Người đạt doanh thu gần 330 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé Việt. Thành tích mới cho thấy sức hút của tác phẩm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã trải qua thời gian dài công chiếu.

Với tốc độ tăng trưởng ổn định, Trại Buôn Người đang tiến gần thêm một cột mốc đáng chú ý về doanh thu. Tác phẩm hiện duy trì khoảng cách tương đối an toàn với các phim đang cạnh tranh tại phòng vé, qua đó tiếp tục giữ vị trí top 1.

Trại Buôn Người tiếp tục giữ vị trí top 1.

Điều đáng chú ý là sức hút của Trại Buôn Người không chỉ đến từ những ngày đầu ra mắt. Sau khi tạo được hiệu ứng trong tuần đầu tiên, bộ phim tiếp tục duy trì lượng khán giả ổn định ở các ngày tiếp theo. Doanh thu được tích lũy đều qua từng ngày giúp Trại Buôn Người liên tục nâng tổng doanh thu và tiến sát mốc 330 tỷ đồng.

Trước đó, tác phẩm từng ghi nhận nhiều ngày có doanh thu ở mức cao. Việc giữ được sức mua trong thời gian cạnh tranh gay gắt cho thấy Trại Buôn Người đã tìm được nhóm khán giả riêng, đặc biệt với những người yêu thích dòng phim tâm lý, hành động và đề tài tội phạm.

Nội dung phim xoay quanh những góc khuất phía sau hoạt động buôn người, đồng thời khai thác hành trình sinh tồn của các nhân vật khi bị đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm. Bên cạnh yếu tố kịch tính, Trại Buôn Người tập trung vào những lựa chọn của con người khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và nguy hiểm.

Câu chuyện được triển khai với nhịp độ tương đối nhanh, liên tục đưa nhân vật vào những tình huống căng thẳng. Đây cũng là yếu tố giúp Trại Buôn Người tạo được sự chú ý trên mạng xã hội, khi nhiều khán giả chia sẻ cảm nhận sau khi xem phim.

Steven Nguyễn đảm nhận vai nam chính trong Trại Buôn Người.

Dàn diễn viên cũng là một trong những điểm được quan tâm. Steven Nguyễn đảm nhận vai nam chính, tiếp tục cho thấy khả năng theo đuổi những nhân vật có màu sắc hành động và tâm lý. Sự kết hợp giữa diễn xuất, các phân đoạn hành động và câu chuyện có tính thời sự giúp Trại Buôn Người tạo thêm lợi thế trong cuộc đua phòng vé.

Đáng chú ý, thành tích của Trại Buôn Người còn nối dài chuỗi kết quả tích cực của phim Việt trong năm 2026. Từ một tác phẩm thuộc dòng đề tài khá gai góc, bộ phim từng bước mở rộng lượng khán giả và trở thành một trong những cái tên nổi bật tại phòng vé.

Khi doanh thu đã tiến sát mốc 330 tỷ đồng, Trại Buôn Người vẫn còn dư địa để nâng cao thành tích nếu tiếp tục duy trì sức hút trong những ngày tới. Việc tác phẩm có thể cán thêm những cột mốc mới sẽ phụ thuộc vào sức mua của khán giả và tình hình cạnh tranh tại phòng vé trong thời gian còn lại.