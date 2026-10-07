Dàn cast phim 'Mai' của Trấn Thành lần lượt xuất ngoại, nữ chính vẫn chờ cú hích

Mới đây, Tuấn Trần tiếp tục mở rộng sự nghiệp với On My Way Home, dự án hợp tác Việt - Hàn được quay phần lớn tại Hàn Quốc. Thông tin này thu hút sự chú ý khi nam diễn viên tiếp tục có cơ hội làm việc trong một dự án mang yếu tố quốc tế, sau dấu ấn từ vai Dương trong Mai.

On My Way Home là dự án hợp tác giữa ê-kíp Việt Nam và Hàn Quốc, với phần lớn bối cảnh được thực hiện tại xứ kim chi. Việc góp mặt trong tác phẩm giúp Tuấn Trần có thêm trải nghiệm ở thị trường điện ảnh nước ngoài, đồng thời mở ra hướng phát triển mới trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Tuấn Trần và Jung Il Woo hợp tác trong phim điện ảnh mới.

Trước Tuấn Trần, Hồng Đào cũng đã có bước tiến đáng chú ý khi góp mặt trong Tazza 4: The Song of Beelzebub của điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim hiện đang được công chiếu tại Hàn Quốc và nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Đáng chú ý, Tazza 4 đang ghi nhận thành tích khả quan tại phòng vé Hàn Quốc. Theo số liệu từ Korean Film Council, tác phẩm đã vượt mốc 1 triệu lượt khán giả, cho thấy sức hút của bộ phim trong cuộc đua phòng vé tại thị trường này.

Sự xuất hiện của Hồng Đào trong một tác phẩm Hàn Quốc vì thế cũng trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của nữ nghệ sĩ. Sau nhiều năm làm nghề tại Việt Nam và có thời gian hoạt động ở Mỹ, Hồng Đào tiếp tục cho thấy khả năng mở rộng phạm vi hoạt động với những dự án ngoài thị trường quen thuộc.

Hồng Đào góp mặt vào phim điện ảnh Hàn Quốc Tazza 4.

Trước đó, Trấn Thành cũng gây chú ý khi tham gia dự án bom tấn cổ trang hành động Hàn Quốc Kal: Thanh kiếm của Godumakhan. Bộ phim được cho là có sự góp mặt của ngôi sao Hàn Quốc Park Bo Gum và dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2027. Thông tin Trấn Thành xuất hiện trong một tác phẩm quy tụ nhiều tên tuổi đáng chú ý của điện ảnh Hàn Quốc nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Như vậy, sau thành công của Mai, ba cái tên trong dàn cast gồm Tuấn Trần, Hồng Đào và Trấn Thành đều đã có những dấu ấn liên quan đến điện ảnh Hàn Quốc. Mỗi người lựa chọn một hướng đi khác nhau nhưng đều cho thấy sự chủ động mở rộng phạm vi hoạt động nghệ thuật.

Trong khi đó, Phương Anh Đào vẫn đang tiếp tục hành trình của riêng mình. Sau vai Mai, nữ diễn viên trở lại 2026 sau thời gian im ắng với vai chính trong phim Báu Vật Trời Cho, tiếp tục sánh đôi cùng Tuấn Trần. Tuy nhiên, vai diễn của cô vẫn chưa tạo được cú hích lớn vượt qua nhân vật Mai.

Diễn viên Phương Anh Đào.

Vai Mai từng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Phương Anh Đào, giúp cô nhận được nhiều sự chú ý và khẳng định khả năng diễn xuất ở những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Chính vì vậy, kỳ vọng dành cho nữ diễn viên sau bộ phim cũng trở nên lớn hơn. Sắp tới, cô trở lại với Ngày Con Còn Mẹ, tái hợp với nghệ sĩ Hồng Đào. Ở phim này, hai nữ diễn viên vào vai mẹ - con ruột, khai thác nhiều về tâm lý, tình cảm gia đình. Qua nhiều hình ảnh được chia sẻ trước khi phim lên sóng, khán giả đang trông chờ sự trở lại của Phương Anh Đào với lối diễn xuất được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đánh giá khá cao.

Nếu có cơ hội góp mặt trong một dự án quốc tế, đây có thể là bước ngoặt đáng chú ý tiếp theo trong hành trình của Phương Anh Đào. Sau dấu ấn lớn với Mai, nữ diễn viên vẫn đang hoạt động đều đặn và cho thấy sự bền bỉ với điện ảnh. Điều cô cần lúc này có lẽ không chỉ là một vai diễn mới, mà là một nhân vật đủ sức tạo dấu ấn, giúp khán giả nhìn thấy một Phương Anh Đào khác sau thành công của Mai. Và nếu cơ hội ấy đến từ một dự án có yếu tố quốc tế, đó càng có thể trở thành cú hích để nữ diễn viên mở rộng hành trình của mình.