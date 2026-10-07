Dàn nhân vật phản diện gây ấn tượng trong phim 'Trại buôn người' là ai?

Thành công của “Trại buôn người” giúp dàn diễn viên nhận được quan tâm, trong đó phải kể đến tuyến nhân vật phản diện. Với vẻ ngoài lạnh lùng và đầy nguy hiểm, dàn diễn viên được đánh giá là điểm sáng của phim khi khiến nhiều khán giả phải khiếp sợ.

Danis Nguyễn đảm nhận vai Mao Đại - ông trùm tập đoàn đa quốc gia M chuyên làm từ thiện với các dự án cộng đồng. Tuy nhiên đây chỉ là vỏ bọc để Mao Đại xây dựng cho mình đế chế lừa đảo tại nhiều đất nước. Sở hữu gương mặt “búng ra phản diện”, chính điều này góp phần giúp anh “biến mình” thành ông trùm thành công.

Trước khi bén duyên với phim ảnh, anh là họa sĩ, sau đó chuyển sang lĩnh vực xăm mình. Anh là nghệ sĩ xăm Việt Nam duy nhất lọt top 100 thế giới (The World Atlas of Tattoo). Tự nhận là “tân binh U50”, song Danis Nguyễn đã “chạm ngõ” nghệ thuật ở một số dự án phim. Trước “Trại buôn người”, Danis Nguyễn vào vai Định quốc công Nguyễn Bặc, đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn mỹ thuật trong phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Trong phim “Trại buôn người”, Quách Ngọc Ngoan đóng vai Tài, quản lý khu trại. Khi nhận kịch bản, anh tư duy lối diễn để tạo nét khác biệt với “Thiên đường máu” - phim cùng chủ đề anh đóng năm 2025. Anh xây dựng nhân vật phản diện Tài theo màu sắc nguy hiểm, đầu óc toan tính, bản năng sinh tồn mạnh mẽ.

Được xem là “nam thần màn ảnh Việt”, Quách Ngọc Ngoan từng giành nhiều giải thưởng như “Nam diễn viên chính xuất sắc” tại Liên hoan phim Việt Nam 2011, “Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình xuất sắc” giải Mai Vàng 2014. Năm 2017, vai chính trong “Người bất tử” của đạo diễn Victor Vũ giúp anh trở thành gương mặt gây chú ý với khán giả. Sau thời gian dài vắng bóng, Quách Ngọc Ngoan trở lại màn ảnh đầy mạnh mẽ. Trong năm nay, anh tham gia tới 4 phim điện ảnh liên tiếp.

Đảm nhận vai phó quản lý khu trại Mony (biệt danh Chó điên), Kore Hải Anh tạo màu sắc riêng cho tuyến phản diện. Nhân vật được thể hiện bằng ánh mắt, biểu cảm và những hành động có phần khó đoán, tạo thêm áp lực vốn đã đầy bất an của khu trại. Trên phim, nhân vật này cũng hoàn toàn sử dụng tiếng Anh.

Đáng sợ và lạnh lùng trong phim, song Kore Hải Anh ngoài đời lại có tính cách hài hước. Anh gây sốt nhờ ngoại hình săn chắc, nam tính và thần thái cuốn hút. Ít ai biết, mẹ của Hải Anh là NSƯT Linh Kha công tác tại Nhà hát Múa rối nước Trung ương. Trước “Trại buôn người”, anh cũng tạo ấn tượng với vai phản diện trong phim “Đèn âm hồn” (doanh thu hơn 100 tỷ đồng).

Diễn viên Long Điền đảm nhận vai tổ trưởng gai góc, bặm trợn trong phim. Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất của anh sau hơn một thập kỷ từ vai Hùng trong phim “Bụi đời Chợ Lớn”. Để chuẩn bị cho vai diễn nặng ký này, Long Điền đã siết cân khắc nghiệt, giảm cấp tốc 17kg chỉ trong gần 2 tháng để lấy lại thân hình 6 múi săn chắc.

Sinh năm 1987, Long Điền xuất thân là một vận động viên Taekwondo. Anh có tới 10 năm vô địch quốc gia, giành Huy chương Vàng SEA Games 2003, Huy chương Đồng Kempo SEA Games 2011. Nhờ nền tảng này, nam diễn viên có thể tự mình thực hiện toàn bộ các phân cảnh hành động khó mà không cần người đóng thế. Năm 2015, Long Điền kết hôn, rời showbiz sang Mỹ định cư. Kể từ đó, nam diễn viên tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất.

Đảm nhận vai thư ký cho ông trùm Mao Đại, Pông Chuẩn cũng có màn hoá thân ấn tượng. Nhờ vẻ ngoài lạnh lùng, cô là bóng hồng duy nhất thuộc tuyến phản diện của phim. Dù chỉ là một vai phụ, song đây cũng đánh dấu lần đầu tiên người đẹp xuất hiện cùng ông xã Tùng Mint trên màn ảnh rộng.

Pông Chuẩn tên thật là Đỗ Thanh Hoa, từng lọt vào Top 4 “Vietnam’s Next Top Model” mùa đầu tiên. Từ cột mốc này, cô chuyển hướng thành một stylist nổi tiếng trong làng thời trang Việt. Năm 2023, cô tiếp tục gây dấu ấn khi tham gia chương trình “The New Mentor”. Bên cạnh sự nghiệp, hôn nhân hạnh phúc của cô và diễn viên - vũ công Tùng Mint cũng được nhiều người ngưỡng mộ.