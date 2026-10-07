Hé lộ loạt chi tiết xa hoa trong đám cưới hào môn ở Tiền Giang gây sốt mạng xã hội, ái nữ tiệm vàng lấy thiếu gia xăng dầu

Những ngày qua, hình ảnh lễ cưới của Minh Thư và Phước Thành tại Tiền Giang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Không chỉ gây chú ý bởi không gian được đầu tư cầu kỳ, đám cưới còn được quan tâm bởi gia thế của hai bên gia đình. Cô dâu Minh Thư được giới thiệu là ái nữ của một chủ tiệm vàng có tiếng tại địa phương, trong khi chú rể Phước Thành là thiếu gia trong gia đình kinh doanh xăng dầu.

Sự tương xứng về gia thế khiến đám cưới của Minh Thư và Phước Thành được nhiều người gọi là “đám cưới hào môn”. Từ trang phục cưới, không gian tổ chức đến những món quà hồi môn, nhiều chi tiết trong ngày vui đều được đầu tư công phu.

Không lựa chọn những mẫu áo dài cưới truyền thống với màu đỏ hoặc trắng, Minh Thư và Phước Thành đặt riêng nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện hỷ phục.

Theo chia sẻ của NTK Đỗ Long, hai bộ trang phục được thiết kế riêng cho cô dâu, chú rể, lấy cảm hứng từ hình tượng Long - Phượng và được thể hiện theo ngôn ngữ thời trang đương đại.

Tại tiệc cưới ở nhà gái, rạp cưới nổi bật với hai gam màu vàng - trắng. Sắc vàng tạo cảm giác sang trọng, kết hợp cùng màu trắng mang đến tổng thể thanh nhã. Cổng cưới được trang trí bằng hoa tươi cùng nhiều chi tiết cầu kỳ, thể hiện sự chăm chút của gia đình dành cho ngày trọng đại.

Đáng chú ý, hình ảnh đôi ong được đưa vào phần trang trí, tạo điểm nhấn riêng giữa những mảng hoa và sắc vàng. Cách phối màu đồng bộ giữa không gian cưới và trang phục của cô dâu, chú rể cũng giúp tổng thể buổi lễ trở nên nổi bật.

Khi Minh Thư và Phước Thành xuất hiện trong bộ áo dài vàng, không gian càng toát lên vẻ sang trọng. Mẹ cô dâu cũng gây chú ý với trang phục cùng tông màu với con gái và không gian buổi lễ, tạo sự hài hòa trong những khoảnh khắc gia đình.

Sau lễ ăn hỏi được đầu tư hoành tráng, đến ngày đón dâu, dinh thự của gia đình cô dâu tiếp tục được thay đổi cách trang hoàng. Ngay từ bên ngoài, cổng cưới Long - Phụng cầu kỳ đã tạo điểm nhấn, trong khi bên trong dinh thự, khu vực làm lễ và các góc trang trí được sắp đặt tỉ mỉ.

Không gian cưới tại nhà gái vì thế mang diện mạo khác so với lễ ăn hỏi trước đó. Việc thay đổi cách trang trí cho từng nghi lễ cho thấy gia đình dành nhiều sự đầu tư cho ngày trọng đại của Minh Thư.

Bên cạnh không gian cưới, màn trao quà hồi môn và quà cưới cũng nhận được nhiều sự chú ý. Minh Thư xuất hiện với hai tay đeo nhiều trang sức vàng. Đáng chú ý, vợ chồng anh Hai của chú rể được cho là đã tặng đôi uyên ương 1.000 USD cùng 200 triệu đồng tiền mặt.

Khi lễ cưới chuyển sang nhà trai, không gian được trang trí theo tông hồng - tím, tạo cảm giác ngọt ngào hơn so với gam vàng - trắng tại nhà gái. Rạp cưới tiếp tục sử dụng chủ đề Long - Phụng, duy trì sự cầu kỳ trong cách bài trí.

Riêng phần cổng Long - Phụng tại nhà trai được cho biết mất khoảng một ngày để hoàn thiện. Chi tiết này phần nào cho thấy mức độ công phu trong quá trình chuẩn bị không gian cưới.

Tại nhà trai, Minh Thư và Phước Thành tiếp tục thay một bộ áo dài cưới khác. Hai phong cách trang trí riêng biệt tại nhà gái và nhà trai cùng những bộ trang phục được thiết kế riêng khiến hình ảnh về đám cưới của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Từ gia thế hai bên đến cách đầu tư cho từng nghi lễ, không gian và trang phục, đám cưới của Minh Thư và Phước Thành trở thành một trong những đám cưới được chú ý trên mạng xã hội những ngày qua.