Những hình ảnh chưa được hé lộ trong đám cưới của Hoài Lâm

Một ngày sau hôn lễ, những hình ảnh phía sau đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh tiếp tục thu hút sự quan tâm. Không tổ chức cầu kỳ, cặp đôi làm lễ tại quê nhà, giữ không khí gần gũi với người thân, bạn bè và một số đồng nghiệp.

Ngày 6/10, đoàn nhà trai có mặt tại nhà gái ở ấp Tân Khánh, xã Tân Lược, Vĩnh Long để làm lễ xin dâu. Hoài Lâm và Ngọc Trinh cùng diện áo dài đỏ, tạo sự đồng điệu trong ngày trọng đại.

Sau các nghi thức truyền thống, Hoài Lâm tự lái xe máy chở cô dâu về nhà trai. Hai gia đình chỉ cách nhau khoảng 5 phút đi xe nên màn rước dâu diễn ra khá nhanh.

Hình ảnh nam ca sĩ mặc áo dài đỏ, chở vợ bằng xe máy trên đường quê trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất. Đoàn rước dâu phía sau cũng chủ yếu di chuyển bằng xe máy, tạo khung cảnh khá đặc trưng của một đám cưới miền Tây.

Sau lễ rước dâu, Hoài Lâm và Ngọc Trinh tiếp tục thực hiện nghi thức tại nhà trai.

Phần lễ được gia đình giản lược, kéo dài khoảng 20 phút với những nghi thức chính như cắt bánh, rót rượu

Đại diện hai bên gia đình cũng như cô dâu, chú rể không phát biểu.

Không khí buổi lễ vì thế khá nhẹ nhàng, chủ yếu là những khoảnh khắc chúc phúc từ người thân và khách mời.

Một trong những điểm nhấn của tiệc cưới là sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng. Trưa 6/10, nam ca sĩ từ TP.HCM về Vĩnh Long để chung vui với đàn em.

Hoài Lâm từng được nghệ sĩ Hoài Linh gửi đến công ty của Đàm Vĩnh Hưng để học hát khi còn nhỏ. Vì vậy, màn hội ngộ giữa hai thầy trò trong ngày cưới nhận được sự quan tâm của khách mời.

Đàm Vĩnh Hưng lên sân khấu hát nhiều ca khúc, trong đó có Lâu đài tình ái, Thiên đàng ái ân, Thành phố buồn và song ca cùng Hoài Lâm.

Khoảnh khắc hai người hội ngộ và cùng đứng trên sân khấu khiến không khí tiệc cưới trở nên sôi động hơn.

Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi lời chúc tới Hoài Lâm và Ngọc Trinh, mong cặp đôi giữ được sự yêu thương, đồng hành trong cuộc sống.

Ngọc Trinh cũng gây chú ý với phần trang phục. Trong ngày 6/10, cô thay tổng cộng 4 bộ, gồm áo dài và 3 váy cưới. Cặp đôi cũng tranh thủ quay video theo xu hướng mạng xã hội. Hoài Lâm tỏ ra khá thoải mái, vui vẻ trong ngày trọng đại sau thời gian dài kín tiếng về chuyện riêng tư.

Tiệc cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh có khoảng 200 khách, gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp và một số người hâm mộ.