Bradley Cooper và Gigi Hadid tiếp tục đeo nhẫn cưới giữa Paris

Bradley Cooper và Gigi Hadid tiếp tục khiến công chúng chú ý khi xuất hiện cùng nhau tại Paris, cả hai đều đeo những chiếc nhẫn vàng được xác nhận là nhẫn cưới của thương hiệu trang sức Pháp Boucheron.

Cụ thể, tối chủ nhật vừa qua, Gigi Hadid và Bradley Cooper được bắt gặp tận hưởng buổi hẹn hò tại Paris - thành phố vốn được mệnh danh là kinh đô của tình yêu. Đáng chú ý, cặp đôi đều đeo những chiếc nhẫn vàng giống như trang sức đôi mà họ đã sử dụng trong nhiều tháng qua.

Bradley Cooper và Gigi Hadid tiếp tục khiến công chúng chú ý khi xuất hiện cùng nhau tại Paris.

Dù Gigi Hadid và Bradley Cooper chưa từng xác nhận hay phủ nhận chuyện đã kết hôn, Page Six Style từng độc quyền xác nhận hồi tháng 8 rằng những chiếc nhẫn cả hai thường xuyên đeo thực chất là nhẫn cưới.

Gigi Hadid lựa chọn mẫu Quatre Radiant Edition Wedding Band có giá 6.450 USD. Thiết kế của Boucheron được đính kim cương và theo giới thiệu từ thương hiệu, chiếc nhẫn được tạo ra để “được đeo như một lời tuyên ngôn về tình yêu, đồng thời thể hiện phong cách”.

Trong khi đó, Bradley Cooper đeo mẫu Godron Wedding Band có giá 2.120 USD. Theo Boucheron, thiết kế này “gợi lên sức mạnh của tình yêu gắn kết hai con người”, đồng thời được mô tả là “chiếc nhẫn cưới lấp lánh, biểu tượng vĩnh cửu cho sự kết hợp giữa vợ và chồng”.

Bradley Cooper và Gigi Hadid trong buổi hẹn hò mới đây.

Trong buổi hẹn hò tại Paris, Gigi Hadid lựa chọn phong cách đời thường với quần jeans, áo trắng và áo khoác Isabel Marant Étoile. Người đẹp đeo túi da màu nâu của Miu Miu trên vai. Bradley Cooper diện trang phục tông tối với áo khoác và quần của Universal Surplus.

Bradley Cooper và Gigi Hadid bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2023. Mối quan hệ của cả hai ngày càng gắn bó dù luôn giữ kín chuyện đời tư.

Tháng 7 năm ngoái, một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng Bradley Cooper “đang cân nhắc chuyện kết hôn và có con với Gigi”, đồng thời sẵn sàng cầu hôn bạn gái. Một nguồn tin khác khi đó cho biết cặp đôi “vô cùng hạnh phúc và đang sống trong thế giới riêng của họ”.

Bradley Cooper và Gigi Hadid bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2023.

Việc cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau và đeo nhẫn cưới tại Paris càng khiến nghi vấn Bradley Cooper và Gigi Hadid đã bí mật kết hôn nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, cho đến nay, cặp đôi vẫn chưa chính thức lên tiếng về tình trạng hôn nhân.