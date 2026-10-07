Hwang Min Hyun trở lại với đĩa đơn đầy cảm xúc

Ca sĩ kiêm diễn viên Hwang Min Hyun sắp phát hành sản phẩm âm nhạc mới dành tặng người hâm mộ.

Đĩa đơn kỹ thuật số “OUR” được PLEDIS Entertainment giới thiệu danh sách ca khúc thông qua mạng xã hội vào 22 giờ ngày 5/10 (giờ Hàn Quốc), qua đó hé lộ màu sắc âm nhạc và chủ đề xuyên suốt sản phẩm.

Ảnh: Pledis

Trong đoạn teaser, tên các ca khúc được thể hiện bằng những dấu chấm, tượng trưng cho những khoảnh khắc trong quá khứ của Hwang Min Hyun.

Mỗi dấu chấm được ví như một kỷ niệm và cảm xúc riêng, khi kết nối lại tạo thành từ “OUR”. Hình ảnh này góp phần thể hiện ý tưởng về một album ghi lại dấu ấn và trải nghiệm đã góp phần tạo nên hành trình của nam nghệ sĩ.

“OUR” gồm ba ca khúc: “OUR”, “Know You Better” và “Hotline”.

Ca khúc chủ đề “OUR” thuộc thể loại pop với tiết tấu vừa phải, nổi bật bởi âm thanh guitar và những giai điệu gảy đàn. Sự kết hợp này tạo nên không gian âm nhạc mộng mơ, phù hợp với phần lời nói về những cảm xúc vẫn nguyên vẹn và không thay đổi theo thời gian.

Trong khi đó, “Know You Better” khai thác cảm giác háo hức và rung động khi yêu một người. Ca khúc mang đến một màu sắc khác trong tổng thể đĩa đơn, tập trung vào những cảm xúc tươi mới của tình yêu.

“Hotline” tiếp tục mở rộng màu sắc pop của “OUR”, truyền tải thông điệp về một lời hứa: trở thành người mà đối phương luôn có thể tin tưởng và tìm đến bất cứ khi nào cần.

Thông qua đĩa đơn lần này, Hwang Min Hyun nhìn lại hành trình của bản thân và những dấu ấn được tạo nên từ các mối quan hệ, kỷ niệm và trải nghiệm đã đồng hành cùng anh.

“OUR” vì thế không chỉ kể câu chuyện của riêng nam nghệ sĩ mà còn hướng đến câu chuyện về “chúng ta” – những người từng xuất hiện và để lại dấu ấn trong cuộc đời anh.

“OUR” chính thức được phát hành vào ngày 7/10, đánh dấu màn trở lại âm nhạc mới của Hwang Min Hyun với một sản phẩm mang đậm màu sắc hoài niệm và cảm xúc.